FDP Aichach-Friedberg bestätigt ihren Vorsitzenden

Die FDP Aichach-Friedberg wählt ihren neuen Vorsitzenden. Außerdem verzeichnet die Partei einen Höchststand an Mitgliedern.

Die FDP Aichach-Friedberg hat einen neuen Vorstand gewählt. Einstimmig wurde dabei Karlheinz Faller als Vorsitzende bestätigt. Stellvertreter sind Birgit Geier ( Mering) und Joachim Pehlke ( Friedberg), Schatzmeister Viktor Muser, Schriftführer Thomas Losinger. Die Kreisversammlung wählte zudem noch vier Beisitzer: Lutz Stammnitz, Jörg Felgenhauer, Thomas Quante und Ronny Sommer.

In seinem Rechenschaftsbericht über die letzten beiden Amtsjahren berichtete Faller nicht ohne Stolz von einem Wachstum der Mitgliederzahl im Kreis um 25 Prozent auf einen neuen Höchststand von 73. Für ihn eine Bestätigung der politischen Arbeit der Partei auf allen Ebenen, auch die ihrer Mandatsträger in den kommunalen Gremien.

Was bei der FDP Aichach-Friedberg geboten ist

Er verwies auf eine Vielzahl an Aktivitäten, insbesondere während der letzten Bundestagswahl. Coronabedingt waren die Aktivitäten zuerst auf Videoformate beschränkt, zum Ende des Wahlkampfs konnten aber auch Präsenzveranstaltungen und Wahlstände durchgeführt werden.

Weitere Aktivitäten der vergangenen beiden Amtsjahre waren die regelmäßigen Stammtische und Gespräche mit hohen Amtsträgern bis hin zu sportlichen und geselligen Ereignissen. So nannte er beispielhaft die Besuche der Bundestagsabgeordneten Nicole Bauer, Daniel Föst und Maximilian Funke-Kaiser, das gemeinsame Fischessen zu Aschermittwoch, und das Dart-Turnier mit 28 aktiven Sportlern in Griesbeckerzell.

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai kommt ins Wittelsbacher Land

Schließlich ging er auf den Wahlkampf für die kommende Landtagswahl in Bayern ein, der jetzt in die heiße Phase tritt. So konnte Bijan Djir-Sarai, der Generalsekretär der Bundes-FDP, ebenso für eine Veranstaltung gewonnen werden wie Andreas Glück, der für die FDP im Europaparlament sitzt. (AZ)