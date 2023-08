FDP geht mit Joachim Pehlke in die Europawahl

Bei der Nominierungsversammlung nennt der Friedberger die inhaltlichen Schwerpunkte und persönlichen Anliegen seiner Kandidatur.

Die FDP Aichach-Friedberg hat Joachim Pehlke zum Kandidaten für die anstehende Wahl zum europäischen Parlament im nächsten Jahr gekürt. Als inhaltliche Schwerpunkte nannte er in seiner Vorstellung die internationale Bildungspolitik und die Reduzierung der steuerlichen Unterschiede in den 27 EU-Ländern. Ferner sei eine gemeinsame Sicherheitspolitik, gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine, ein wesentliches Element für Stabilität in Europa und der Stärkung der EU als Friedensgarant.

Ein persönliches Anliegen ist Pehlke laut einer Pressemitteilung die Eindämmung rechtspopulistischer Tendenzen. Ihm gehe es darum, in der Bevölkerung mehr Vertrauen in die politische Arbeit von demokratischen Kräften zu gewinnen. Das geht seiner Ansicht nur, indem die positiven Emotionen der Menschen geweckt werden. Nur wenn die Menschen daran glauben, dass sie Dinge aus eigener Kraft schaffen können, wenn sie Entscheidungen verstehen, die getroffen werden, und wenn sie einen Sinn im täglichen Tun der Politik erkennen, werden sie konstruktives politisches Handeln unterstützen.

Pehlke: Scheinargumente der Rechtspopulisten entkräften

Pehlke sieht in dieser Haltung eine große Kraft, die in ganz Europa wirken müsse, um rechtspopulistische Scheinargumente zu entkräften. Denn Rechtsstaatlichkeit sei einer der wichtigsten demokratischen Grundpfeiler der europäischen Wertegemeinschaft.

Der Kandidat machte deutlich, dass diese Aufgabe über nationale Grenzen hinaus gehe. Ein demokratischer Prozess, der dazu führe, dass rechtspopulistische Kräfte Macht erlangten und diese dann missbrauchten, wie von 80 Jahren geschehen, dürfe sich nicht wiederholen. Pehlke (64) ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Friedberg. (AZ)