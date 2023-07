Freie Wähler fordern zweites Gleis für Paartalbahn

Auch der Landtagsabgeordnete Johann Häusler pocht auf die Beibehaltung des 15-Minuten-Takts auf der Paartallinie zwischen Augsburg und Friedberg.

Der Personenverkehr darf nach Ansicht der Freien Wähler nicht unter dem Güterverkehr leiden. Das betonen die Stadt- und Kreisräte auch Aichach und Friedberg, Marc Sturm und Johannes Hatzold nach einem Treffen mit dem Landtagsabgeordneten Johann Häusler und dem stellvertretenden Landrat Helmut Lenz. Dass der 15-Minuten-Takt der Paartalbahn Augsburg-Friedberg nun aufgrund der Überlastung des Augsburger Hauptbahnhofs aufgegeben werden solle, könne nicht die Antwort auf den überfälligen Umbau in Augsburg sein.

Vielmehr bedarf es eines zweiten Gleises, um auch nach dem Umbau in Augsburg und dem geplanten Bahnhofsumbau in Friedberg eine modernisierte Strecke zu gewährleisten, die dem Güterverkehr und dem-Fernverkehr gerecht werde und gleichzeitig die Wartezeiten im Nahverkehr deutlich reduziere. Dies sei, wie bekannt ist, technisch nicht unmöglich aber mit hohen Kosten verbunden. Möglicherweise könne das weitere Gleis doch noch kostengünstiger umgesetzt werden, jedenfalls sei dies eine sinnvolle Investition, so die FW-Politiker.

Freie Wähler kritisieren fehlende Beteiligung der Bürger

"Die von der Deutschen Bahn in Aussicht gestellten zusätzlichen Gleise zwischen Augsburg-Oberhausen und Gersthofen müssen weitergedacht werden", so der Abgeordnete Häusler. Die Anbindungen an die schwäbische Hauptstadt müssten besser strukturiert werden – gerade ein zweites Gleis nach Friedberg führe zudem zu einer besseren Erreichbarkeit der Kreisstadt Aichach. Marc Sturm fordert zudem eine Elektrifizierung der Strecke und eine bessere Einbindung der Bevölkerung in die Planungen. Johannes Hatzold kritisiert, dass der Europäische Güterzugkorridor 3 über Augsburg führe, ohne dass eine Bürgerbeteiligung hierzu stattgefunden habe. "Es muss zumindest geprüft werden, in welchem Umfang umgeleitet werden muss, damit der 15-Minuten-Takt erhalten wird", fordert Hatzold. (AZ)