Landkreis Aichach-Friedberg

Hat er ein Baby misshandelt? Angeklagter sieht das ganz anders

Ein Friedberger steht in Augsburg vor Gericht, weil er einen Säugling geschüttelt haben soll.

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann aus dem Landkreis vor, einen Säugling geschüttelt zu haben. Er bestreitet das - aber nicht nur deshalb ist der Prozess emotional.

Von Bill Titze

Immer wieder heult die Frau auf, das Geschehene geht ihr sichtlich nahe. 23 Jahre war sie als Pflegemutter tätig, kümmerte sich um Kinder und Babys. Und dann war da dieser eine Tag im Mai 2021. Für eine gewisse Zeit passte ihr Mann im Landkreis Aichach-Friedberg auf einen fünf Monate alten Säugling auf - und es kam zu einem Geschehen, das heute das Amtsgericht Augsburg beschäftigt. Geschüttelt habe der heute 59-Jährige das Baby, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Der Mann bestreitet das vehement - und hat eine andere Erklärung für die Einblutungen im Kopf des kleinen Jungen.

Der Vorfall spielte sich im Wohnhaus des Ehepaares ab. Im Januar war der Frau vom Jugendamt Augsburg die Pflege über den Säugling übertragen worden. Mitte Mai verließ sie das Haus für einen Arzttermin, ihr Mann passte in dieser Zeit auf den Kleinen auf. Für die beiden ganz normal. "So haben wir das eigentlich immer geregelt", erklärt die Pflegemutter im Zeugenstand, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmerte. Über 100 seien das in der langen Zeit gewesen.

