Landkreis Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Heizungsaustausch stresst Hausbesitzer und Handwerker im Landkreis

Plus Das von der Bundesregierung beschlossene Aus für Gas- und Ölbrenner sorgt für große Verunsicherung. Was Fachleute aus dem Wittelsbacher Land ihren besorgten Kunden raten.

Von Kim Luisa Kreissl Artikel anhören Shape

Das Telefon von Heizungsbauer Louis Klam steht nicht mehr still. Bis zu zehn Anrufe von aufgebrachten Hausbesitzern halten ihn täglich auf Trab. Sie wollen wissen, was tun sollen angesichts des beschlossenen Aus für Öl- und Gasheizungen ab 2024. Verunsichert sind aber nicht nur die Leute am anderen Ende des Hörers. Auch Klam ärgert die fehlende Klarheit in den Beschlüssen der Bundesregierung.

Denn 2024 soll sich im Thema Heizen einiges ändern: Wirtschaftsminister Robert Habeck droht mit dem Verbot neuer Öl- und Gasheizungen. Durch ihre Verbrennung entsteht CO₂, was nicht gut für die Klimabilanz ist. Stattdessen sollen neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wie geplant soll es Ausnahmen, Übergangsfristen und Förderungen geben. Doch genaue Regelungen für die unterschiedlichsten Fälle sind im Einzelnen noch nicht festgelegt. Was soll Klam seinen Kunden dann am Telefon sagen? Für ihn steht nur fest: "Klar müssen die alten Kessel raus, aber der Gebäudestandard muss erst mal angepasst werden." Ein 60 oder 70 Jahre altes Haus energetisch zu sanieren, kann nach seinen Worten mit 200.000 Euro zu Buche schlagen. Klam betont darum, wie wichtig es für die Hausbesitzer sei, sich mit Profis zusammenzusetzen, um Möglichkeiten zum umweltfreundlichen Heizen zu suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen