Junge Union bestätigt ihren Kreisvorsitzenden Florian Wurzer

Der CSU-Nachwuchs aus Aichach-Friedberg will die Zukunft mitgestalten und plant dazu viele Aktivitäten.

Bei der Kreismitgliederversammlung der Jungen Union (JU) Aichach-Friedberg wurde der bisherige Kreisvorsitzende Florian Wurzer laut einer Mitteilung mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Seine Stellvertreter sind nun Theresa Zaby, Stefan Gicklhorn, Andreas Sturm und Marcel Bagdons. Maximilian Fischer übernimmt die Aufgaben der Kassenführung, während Vanessa Hartmann und Marcel Berger dem Vorstand als Schriftführer angehören. Beisitzer sind David Baumeister, Sarah Blum, Ludwig Bicker, Lena Höppner, Christoph Knauer, Andrea Konrad, Johannes Mayr und Fabian Rohrmoser.

In seinem Rückblick ging das bisherige Vorstandsteam auf die Veranstaltungen und Aktionen des vergangenen Jahres ein. Ein Höhepunkt war dabei der Berlinbesuch bei Bundestagsabgeordneten Hans-Jörg Durz im September 2022, bei dem die JU-Mitglieder die Gelegenheit hatten, die Arbeit im Deutschen Bundestag aus erster Hand vor Ort kennenzulernen. Darüber hinaus organisierten die einzelnen Ortsverbände eigene Veranstaltungen, die die Mitglieder zusammenbrachten und für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung sorgten – egal ob ein Diskussionsabend mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Eduard Oswald, das traditionelle Kreiskegelturnier oder viele verschiedene Stammtische zu aktuellen Themen.

JU-Kreisvorsitzender Wurzer appelliert an die Mitglieder

JU-Kreisvorsitzender Florian Wurzer ermutigte alle Mitglieder, auf junge Menschen zuzugehen. "Gehen wir raus, sprechen wir die Leute unserer Generation an und kommen wir mit ihnen in Kontakt. Ich bin überzeugt, wir treffen gerade jetzt bei vielen jungen Menschen einen Nerv. Wir wollen nicht egozentrische Selbstverwirklicher zu sein, sondern in Gemeinschaft und im Miteinander unsere Zukunft gestalten und in die Hand nehmen. Lasst uns unsere Heimat gestalten, sonst machen es andere für uns!"

Am Samstag, 10. Juni, lädt die JU Kissing zum Sommergrillen bei der Fischzucht Berger ein. Zudem findet am Samstag, 16. September, das Weinfest der JU Friedberg statt. Gäste sind willkommen. (AZ)