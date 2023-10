Kleinkrieg zwischen Nachbarn: Drohte Angeklagter Mann mit dem Tod?

Rund 160 Mal soll die Polizei schon an dem Haus gewesen sein, nun kam es zum Prozess. Trotz Freispruch ging der Angeklagte nicht ohne Strafe aus der Sache.

Es ist ein Streit, der die Nachbarn offenbar schon seit Jahren in Atem hält. Beide möchten, dass der andere verschwindet. Laut Staatsanwaltschaft soll es im Februar 2023 zur Eskalation gekommen sein, der 60-jährige Angeklagte habe seinen Nachbarn im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg mit dem Tode bedroht. Richter Axel Hellriegel sprach den Mann am Amtsgericht Aichach frei - obwohl er den Anschuldigungen Glauben schenkte.

Dass es zwischen den beiden Nachbarn nicht zum Besten steht, war während des Prozesses deutlich zu spüren. Immer wieder unterbrach der Angeklagte das vermeintliche Opfer - so lange, bis der Richter ihm ein Ordnungsgeld aufbrummte. Er habe seinen Nachbarn nicht mit dem Tode bedroht, beteuerte er mehrmals. Offensichtlich ist es nicht das erste Mal, dass die beiden sich im Gericht treffen, derzeit läuft ein Zivilverfahren in Augsburg. Es geht darum, dass der vermeintlich Bedrohte dem Angeklagten das lebenslange Wohnrecht aberkennen lassen will. Dieses hatte er ihm beim Kauf der Immobilie eingeräumt.

Aussage gegen Aussage bei Bedrohungsprozess in Aichach

"Meine Frau und ich haben Angst", erklärte er Hellriegel. Um die 160 Mal sei die Polizei schon vor Ort gewesen. Immer wieder schreie der Angeklagte durchs Haus. Dafür öffne er sogar seine Türe, damit es umso lauter schallt. Das passiere bevorzugt am Abend und in der Nacht. "Dabei weiß er ganz genau, dass meine Frau und ich sehr früh raus müssen, um auf die Arbeit zu gehen." Im Februar sei es schließlich zu der Drohung gekommen. "Ich bringe dich um", habe der Angeklagte zu ihm gesagt. Dieser schilderte die Situation derweil ganz anders. "Er ist einfach zur Tür reingekommen und hat zu mir gesagt, dass er mich irgendwann loswerden wird." Außerdem habe sein Nachbar bereits ein Kopfgeld von 2000 Euro auf ihn ausgesetzt.

Andere Zeugen gab es nicht, es stand also Aussage gegen Aussage. Während die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten keinen Glauben schenkte und auch aufgrund einer Vorstrafe eine Geldstrafe von 4000 Euro forderte, plädierte Rechtsanwalt Dietmar Geßler auf Freispruch. "Es gibt keine klaren Beweise dafür, dass mein Mandat diese Worte in den Mund genommen hat." Es sei sehr wahrscheinlich, dass beide so etwas schon einmal gedacht hätten. "Aber die Gedanken sind frei, am Ende zählt das, was wirklich gesagt wurde."

Richter spricht Angeklagten in Aichach frei

Richter Hellriegel stimmte den Ausführungen Geßlers zu. "In einem solchen Fall, wo Aussage gegen Aussage steht, braucht man klare Beweise oder andere Zeugen. Ansonsten ist eine Verurteilung nicht möglich." Zudem bestehe in diesem Fall ein klares Eigeninteresse beim vermeintlichen Opfer, schließlich wolle dieser den Angeklagten nicht mehr im Haus haben. "Das heißt jedoch nicht, dass ich Ihnen nicht glaube. Die Situation zwischen Ihnen beiden scheint ja wirklich fürchterlich zu sein."