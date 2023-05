Landkreis übernimmt das Personal der Wertstoffhöfe

Plus Die Kreisverwaltung bekommt durch die Übernahme des Wertstoffhof-Personals über 100 neue Mitarbeitende. Von den Städten und Gemeinden wird eine Gegenleistung erwartet.

Kommando zurück: Das Personal der Wertstoffhöfe im Wittelsbacher Land soll nun doch von den Städten und Gemeinden zum Landkreis wechseln. Allerdings müssen die Kommunen dazu einen finanziellen Ausgleich leisten, denn dem Kreis entsteht höherer Verwaltungsaufwand für die Führung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Es würde dann alles aus einer Hand kommen", erhofft sich Landrat Klaus Metzger ( CSU) im Umweltausschuss des Kreistags.

Seit Jahresanfang betreiben nicht mehr die Städte und Gemeinden die Wertstoffhöfe im Landkreis. Gleichzeitig soll ihre Zahl reduziert werden. Allerdings lehnte es der Umweltausschuss im vergangenen Herbst ab, auch das Personal auf seine Lohnliste zu setzen. Der Landkreis fürchtete einen höheren Verwaltungsaufwand, weil der Personalstand dadurch um 20 Prozent steigen würde. Zudem ließen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leichter vor Ort finden und führen. Die Bürgermeister hatten die Entscheidung über das weitere Vorgehen zunächst dem Kreis überlassen.