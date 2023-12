Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

"Moralisch höchst verwerflich": Mann quält und filmt Senioren in Heim

Ein heute 20-Jähriger machte in einem Seniorenheim im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg Aufnahmen von Pflegebedürftigen. Dafür wurde er nun verurteilt.

Plus Über viele Monate hinweg macht ein Azubi in einem Seniorenheim Aufnahmen von Pflegebedürftigen. Geständig ist er, dennoch bleiben Zweifel an der Aufrichtigkeit der Reue.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Was dachte er sich nur dabei? Das fragten sich vor dem Amtsgericht Aichach nicht nur Richterin und Staatsanwalt, sondern auch der Angeklagte selbst. "Ich weiß selbst nicht so richtig, warum ich das gemacht habe." 26 Mal filmte der Pflege-Azubi im Jahr 2022 demenzkranke Menschen in einem Seniorenheim im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Ein Jahr dauerte es, bis das Tun des heute 20-Jährigen auffiel.

Als "schändlich und nicht nachzuvollziehen" bezeichnete Staatsanwalt Julian Küffer die Vergehen des Angeklagten in seinem Plädoyer. Diese Einschätzung teilten die Prozessbeteiligten unisono. Mehrere pflegebedürftige Männer und Frauen nahm der junge Mann mit seiner Handykamera auf. Teilweise im Gespräch. Teilweise aber auch in höchst privaten Situationen. Beispielsweise mit heruntergelassener Hose. Mitunter quälte er die wehrlosen Personen, während er filmte. So zog er einer Person immer wieder die Bettdecke über den Kopf. Die Anklage warf ihm eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen