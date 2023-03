Nach Beißattacken: Hundehalterin muss 1500 Euro zahlen

Plus Trotz einer Anordnung der Gemeinde kann das Tier unbemerkt aus dem Grundstück entweichen und einen Passanten angreifen. Das wird zu einem Fall für die Justiz.

Gleich zweimal hatte der Mischlingshund einen anderen Vierbeiner und dessen Herrchen attackiert. Die Gemeinde erließ darum Anordnungen und Zwangsgelder gegen die Tierhalterin aus dem Landkreis-Süden, die sich dagegen vor dem Verwaltungsgericht wehrte. Weil der Hund inzwischen gestorben ist, hat sich ein Teil der Klage erledigt. Bezahlen muss die Frau dennoch.