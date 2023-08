Folgt auf das Unwetter im Landkreis jetzt das Hochwasser?

Für die Paar im Landkreis Aichach-Friedberg wurde eine Vorwarnung veröffentlicht. Eine besondere Gefahr besteht zudem beim Aufenthalt im Freien durch beschädigte Bäume.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat für die Paar im Landkreis Aichach-Friedberg eine Vorwarnung herausgegeben. Infolge des anhaltenden Regens ist demnach das Überschreiten des Meldebeginns bzw. ein Hochwasser der Meldestufe 1 möglich. Die Gefahr besteht voraussichtlich bis zum Dienstagabend.

Nach Unwetter: Stadt Friedberg rät zu besonderer Vorsicht

Auch die Stadt Friedberg bittet nach dem Unwetter vom Wochenende um erhöhte Vorsicht beim Aufenthalt im Freien, beim Betreten von Spielplätzen, Friedhöfen, Parkanlagen und Wald. Es besteht die Gefahr, dass schräg stehende und teils entwurzelte Bäume auch in den nächsten Tagen noch umstürzen. In den Kronen hängen gebliebene Äste könnten herunterfallen. Meldungen über Baumschäden an den städtischen Bäumen sind an die Tiefbauabteilung unter Telefon 0821/6002-631 möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch