Landkreis Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Ostereinkäufe in und um Friedberg fallen immer teurer aus

Im Altstadtcafé Weißgerber in Friedberg gibt es zu Ostern eine große Auswahl an Schokolade und anderen Süßigkeiten.

Plus Ostern kurbelt in den Läden im Landkreis Aichach-Friedberg das Geschäft an. Besonders Kinder dürfen sich auf kleine und größere Geschenke freuen.

Von Bianca Dimarsico

So mancher Ostereinkauf lässt die Frage aufkommen: Ist Ostern das neue Weihnachten? Während es früher meist bei der Eiersuche im Garten blieb, fallen Geschenke heutzutage oft größer aus. Gerade ist das Ostergeschäft in vollem Gange. Menschen aus dem Einzelhandel erzählen uns, was den Kundinnen und Kunden beim Einkaufen wichtig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

