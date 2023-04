Pflege im Wittelsbacher Land: Das Personal ist ausgepowert

Plus Der Fachkräftemangel betrifft von den Kliniken an der Paar bis zu den Sozialstationen inzwischen nahezu alle Einrichtungen. Das hat dramatische Folgen.

Ein nierenkranker Familienvater fürchtet um seine Existenz, weil das Dialysezentrum in Friedberg seine Abendschicht streicht. Wie berichtet, ist Daniel Pöndl aus Kissing auf diesen späten Termin angewiesen, um Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Doch der Betreiberfirma Nephrocare fehlt das Personal, nachdem zwei Beschäftigte gekündigt haben. Ein Einzelfall? Wir haben uns umgehört.

Wie angespannt die Situation in Pflegeberufen aktuell ist, zeigte schon die Recherche für diesen Artikel. Selten erreichte man die Verantwortlichen im ersten Anlauf und selbst wenn man sie erreicht hatte, fehlte ihnen häufig die Zeit für ein Interview. Es fehlen nicht nur Fachkräfte in der Pflege, sondern auch Helfer. Das Hauptproblem: "Es kommt kein neues Personal nach. Wir können eigentlich nur Leute abwerben", sagt Stephanie Tomschi, Geschäftsführerin der Caritas-Sozialstation Mering. Verschiedene Pflegestellen im Landkreis wurden zur konkreten Situation befragt und konnten deutlich berichten, wie akut die Problematik gerade ist.