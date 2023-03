Landkreis Aichach-Friedberg

Schöffen in Aichach-Friedberg: Für das Gemeinwohl bei Gericht

Harald Rinderhagen aus Kissing ist seit vier Jahren Schöffe am Amtsgericht Augsburg. Für den 60-Jährigen steht dabei das Gemeinwohl im Vordergrund.

Plus Derzeit finden in Bayern Schöffenwahlen statt. Zwei Vertreter aus dem Landkreis erzählen von ihren Erfahrungen – und wie das eigene Leben beeinflusst wird.

Wer schon einmal bei einer Gerichtsverhandlung dabei sein durfte (oder musste), dem dürfte es aufgefallen sein: Neben Personen in Amtsrobe sitzen dort auch Menschen auf der Richterbank, die in "Zivil" gekleidet sind. Ohne deshalb dem Prozess weniger aufmerksam zu folgen. Es sind Schöffen, also Laienrichter, die später bei der Urteilsfindung eine wichtige und sogar entscheidende Rolle spielen. Derzeit finden die Wahlen für die nächste Amtsperiode statt, die vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028 dauert. Interessierte müssen vorher ein Bewerbungsformular ausfüllen. Ein Wahlausschuss entscheidet auf Vorschlag der jeweiligen Kommune, wer letztlich als Laienrichterin oder Laienrichter fungiert. Eine spannende Erfahrung, die aber nicht immer leicht zu verdauen ist, wie eine Schöffin und ein Schöffe aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erzählen.

