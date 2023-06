Senioren-Union braucht neue Mitglieder

Der Kreisverband der Senioren-Union Aichach-Friedberg will ein möglichst attraktives Programm bieten, um neue Mitglieder zu gewinnen.

Die Mitglieder der Senioren-Union Aichach-Friedberg haben einen neuen Vorstand gewählt. Wolfgang Hastenpflug bleibt Vorsitzender, Alois Arzberger und Heinrich Wimmer wurden als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Rüdiger Hirner als Stellvertreter auf Annemarie Schulte-Hechfort, die nicht mehr kandidierte.

Für die Verbandskasse ist nach wie vor Manfred Kafurke verantwortlich. Das Amt des Schriftführers bleibt in den Händen von Josef Weishaupt und Eveline Mühlbauer. Zum Digitalbeauftragten wählten die Mitglieder Friedrich Dietrich, der dieses Mandat auch im Ortsverband Mering innehat. Als Beisitzer wurden gewählt Walter Föllmer, Annemarie Schulte-Hechfort, Gisela Minder, Werner Pritzlaff, Karin Weigl, Heribert-Josef Heinrich und Helmut Spierer.

Für Wolfgang Hastenpflug muss sich der Vorstand vorrangig um die Mitgliederwerbung kümmern. "Damit die Senioren-Union eine Zukunft hat, müssen wir in der Altersgruppe der Sechzig- bis Siebzigjährigen neue Mitglieder gewinnen. Leider fühlt sich in dieser Altersgruppe kaum jemand als Senior." Neue Mitglieder erwarteten zu Recht ein attraktives Programm. Hierfür sei der Vorstand verantwortlich. "Toll wäre es, wenn sich unsere Mitglieder als Werbebotschafter einbringen würden", so Hastenpflug. Themen wie Rente, Pflege oder Gesundheit würden politisch immer brisanter. Nach seinen Worten Grund genug, sich in die Diskussion einzubringen und für die Interessen der älteren Menschen die Stimme zu erheben. (AZ)