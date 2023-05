Sie sorgten über Jahrzehnte für einen sicheren Schulweg

Der Schulweg kann gefährlich sein. Landkreis und Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg zeichnen Ehrenamtliche aus, die sich für die Kinder einsetzen.

Langjährige Schulweghelfer wurden vom Landkreis und der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Landratsamt geehrt. Landrat Klaus Metzger würdigte die Vorbildfunktion für die Gesellschaft und stellte die Wichtigkeit dieser Aufgabe für die Verkehrssicherheit in den Vordergrund. "Mit eurem Ausscheiden gehen knapp 130 Jahre ehrenamtliches Engagement", wandte sich Helmut Beck, der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, an die Frauen und Männer, deren Einsatz zum Teil über zwei Jahrzehnte dem sicheren Schulweg galt.

Geehrt und verabschiedet wurde Annemarie Schulte-Hechfort aus Friedberg, die sich nach schwieriger Aufbauarbeit 22 Jahre um die Einteilung kümmerte, sich selbst einbrachte und immer wieder für neue Kräfte sorgen konnte. So kann sie jetzt auf eine sehr erfolgreiche Präventionsarbeit zurückblicken.

Die Kinder geben den Schulweghelfern in Aichach-Friedberg sehr viel zurück

"Ich habe gar nicht gedacht, dass wir das so lange machen und jetzt sind es doch über zwei Jahrzehnte geworden", erklärte Annemarie Mayr aus Friedberg, die sich damals mit ihrem Mann Wilhelm sofort als Verkehrshelfer zur Verfügung stellte. "Es war eine schöne Zeit, die uns viel Freude bereitet hat. Die Kinder haben uns sehr viel zurückgegeben", sagte sie.

Nicht wegzudenken war in Mering Elisabeth Singer, die seit 2004 insgesamt 17 Jahre nahezu täglich mit ihrer Sicherheitskleidung an der Straße zu sehen war und half, den Schulweg sicher zu gestalten. "Es ist mir gar nicht so lange vorgekommen, denn es war mir ein Anliegen zu helfen", blickte sie zurück.

Unverzichtbarer Einsatz am Rehlinger Kreisel

Ruth Haberl aus Rehling kümmerte sich rund 15 Jahre bis 2021 mit großer Leidenschaft dem Verkehrshelferdienst. Bei Wind und Wetter konnte man sie über alle die Jahre am Oberacher Kreisverkehr bei ihrer unverzichtbaren Tätigkeit, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, antreffen

"Wir wollten den Schulweg an der Staatsstraße sicherer machen, erinnert sich Eva Henninger aus Ried, die sich als treibende Kraft zehn Jahre für den sicheren Schulweg einsetzte, organisierte und plante. Auch ihr Mann Michael Henninger gehörte zu den Aktiven, die im Jahre 2012 von Anfang an den kritischen Überweg an der Staatsstraße zur Schule absicherten.

Immer wieder werden neue Schulweghelfer in Aichach-Friedberg gebraucht

"Den Eltern war das Queren der Fahrbahn für ihre Kinder einfach zu gefährlich", weiß Manuela Kreitmayr aus Edenried. Deshalb suchte sie, selbst aus dem aktiven Polizeidienst kommend, nach Müttern, die mithalfen, den Schulweg sicherer zu gestalten. Sie war die Organisatorin und kümmerte sich seit 2013, dass der Überweg täglich besetzt werden konnte und sich auch immer wieder neue Kräfte gefunden haben. (AZ)