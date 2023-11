Vortrag zu Bluthochdruck: So erkennt man den "stillen Killer"

Die neue Folge der Medizinischen Vortragsreihe der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg beschäftigt sich mit dem Thema Bluthochdruck.

"Bluthochdruck: die stille Gefahr", lautet das Thema des Vortrags, den Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin und Kardiologie der Kliniken an der Paar, in Aichach und Friedberg hält. Methe erläutert dabei, wie Bluthochdruck erkannt, behandelt und gesenkt werden kann.

"Bluthochdruck ist einer der wesentlichen Risikofaktoren für Herz- und Gefäßerkrankungen. So kann ein dauerhaft unzureichend oder nicht behandelter Bluthochdruck zu Herzerkrankungen wie Herzschwäche und Vorhofflimmern oder zu schwerwiegenden Komplikationen wie Gehirnblutung, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenversagen führen", erklärt der Mediziner. Über 20 Millionen Menschen haben in Deutschland nach seinen Worten einen hohen Blutdruck, also etwa jeder dritte Erwachsene.

Dr. med. Heiko Methe ist Chefarzt Innere Medizin und Kardiologie der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken an der Paar/Holger Weiß

Im Juni 2023 wurden neue medizinische Leitlinien zur Behandlung des Bluthochdrucks von der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie vorgestellt. Methe beantwortet in seinen Vorträgen anhand dieser neuen Leitlinien konkrete Fragen Betroffener. Etwa ab welchen Blutdruckwerten Patienten tatsächlich Medikamente nehmen sollen. Oder auf welchen Wert der Blutdruck möglichst sinken soll, damit das Herz effektiv geschützt ist. Außerdem geht er darauf ein, welche Medikamente am besten gegen hohen Blutdruck wirken und was Betroffene selbst tun können, um einen hohen Blutdruck zu vermeiden beziehungsweise die Wirkung der medikamentösen Therapie zu unterstützen.

Mit seinen Vorträgen möchte Heiko Methe über hohen Blutdruck aufklären und es Betroffenen erleichtern, therapeutische Maßnahmen für ihren Schutz vor Komplikationen besser nachzuvollziehen und zu akzeptieren. "Das ist wichtig. Denn zum einen verursacht Bluthochdruck zunächst einmal keine Beschwerden, Stichwort 'stiller Killer' Zum anderen, sind Patienten oft verunsichert, wenn sie die Diagnose Bluthochdruck erhalten", betont er.

Vortrag über Bluthochdruck in Friedberg und Aichach

Die beiden Vorträge finden im Rahmen der diesjährigen Herzwoche statt und sind Teil der gemeinsamen Medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule, der Kliniken an der Paar sowie der beiden Fördervereine. Die beiden Vorträge beginnen jeweils um 19.00 Uhr und dauern bis circa 20.30 Uhr. Termine sind Mittwoch, 13. Dezember, im Erdgeschoss des Krankenhauses Aichach (Haupteingang) sowie am Mittwoch, 17. Januar, im Seminarraum im fünften Stock des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg an der Hermann-Löns-Straße 4.

Für die Vorträge wird um Voranmeldung über die Volkshochschule gebeten, telefonisch unter 08251 8737-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, auch eine Abendkasse wird jeweils geöffnet sein. Für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Mehr Informationen unter www.vhs-aichach-friedberg. Für das Jahr 2024 sind bereits folgende Vorträge geplant:

Weitere Themen der Vortragsreihe im nächsten Jahr