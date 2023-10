So geht es weiter mit den Wertstoffhöfen in Aichach-Friedberg

Der Landkreis entwickelt nach drei Jahren sein Konzept für die Sammelstellen fort. Nicht alle derzeitigen Einrichtungen im Wittelsbacher Land bleiben bestehen.

Wie sinnvoll ist es, die Wertstoffhöfe in Stätzling, Merching und Obergriesbach weiterzubetreiben? Diese Frage stellte der Kreistag, als er im November 2020 das neue Konzept für die Sammelstellen im Wittelsbacher Land auf den Weg brachte. Probeweise sollten die drei Einrichtungen für drei Jahre weiterbetrieben werden, um herauszufinden, ob dies wirtschaftlich und aus Sicht der Entsorgungssicherheit sinnvoll ist. Jetzt liegt das Ergebnis vor, über das der Umweltausschuss des Kreistags in seiner jüngsten Sitzung diskutierte. Zugleich gab der Ausschuss grünes Licht für den neuen Wertstoffhof in Pöttmes.

Stätzling : Die Sammelstelle ist aktuell samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Bei einer Zählung im Herbst 2018 kamen 304 Personen, nach der Einführung der Gelben Tonne gingen die Zahlen stetig zurück. Im März dieses Jahres waren es an zwei Samstagen gerade noch 92 bzw. 89 Besucher, die hauptsächlich Kartons anlieferten. Weil diese über die Blaue Tonne entsorgt werden können und das vorhandene Personal seinen Dienst beenden will, hält die Kommunale Abfallwirtschaft den Weiterbetrieb nicht für sinnvoll.

Wertstoffsammelstelle in Stätzling schließt

In den vergangenen drei Jahren kosteten Personal, Instandhaltung und Pacht rund 12.000 Euro. Dieses Geld will der Landkreis lieber in Verbesserungen auf den übrigen Sammelstellen investieren. Mit dem Wertstoffhof an der Münchner Straße in Friedberg stehe ein ausreichender Ersatz zur Verfügung.

Wolfgang Pfeiffer (Grüne) schlug vor, einen Sammelcontainer für Papier und Pappe aufzustellen. Michaela Stadelmeyer von der Kommunalen Abfallwirtschaft gab zu bedenken, dass der Landkreis damit in Konkurrenz zu den Vereinen trete, die mit Altpapiersammlungen Geld verdienten.

Merching : Die Sammelstelle in Merching ist an zwei Tagen pro Woche insgesamt sechs Stunden geöffnet. Auch hier gingen nach der Einführung der Gelben Tonne die Besucherzahlen zunächst zurück. Durch die Schließung der Wertstoffhöfe in Steindorf und Schmiechen stiegen sie im Weiteren jedoch wieder. Im März kamen werktags 28 bzw. 31 Personen, am Samstag 108 bzw. 110. Auch die Sammelmengen haben zugenommen.

Sammelstelle in Merching ist wichtig für den Landkreis-Süden

Da sich der Wertstoffhof auf dem Merchinger Bauhofgelände befindet, können die sanitären Anlagen mitbenutzt werden. Zudem stellt die Gemeinde einen kleinen überdachten Bereich zur Lagerung von gasgefüllten Leuchtkörpern zur Verfügung. Damit stehe ein umfangreiches Angebot für die südlichsten Gemeinden des Landkreises zu Verfügung. Die Betriebskosten beliefen sich in den vergangenen drei Jahren auf rund 18.500 Euro. Da derzeit mit keinen größeren Investitionen zu rechnen sei, solle die Einrichtung weiterbetrieben werden, so die Empfehlung der Kommunalen Abfallwirtschaft.

Obergriesbach : Die Sammelstelle Obergriesbach ist samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Besucherzahl lag vor Einführung der Gelben Tonne bei 132 und hat sich inzwischen auf gut 80 Personen eingependelt. Da die Mitarbeiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Dasing angestellt sind, konnten personelle Synergieeffekte erzielt werden, sodass es zu keinen außerplanmäßigen Schließungen kam. Der Betrieb verursachte in den Jahren 2020 bis 2022 Kosten von rund 11.000 Euro, mit größeren Anschaffungen ist bis auf Weiteres nicht zu rechnen.

Wertstoffhof Obergriesbach als Ausweichmöglichkeit

Nach Einschätzung der Kommunalen Abfallwirtschaft stellt die Einrichtung in Obergriesbach trotz geringer Sammelmengen einen wichtigen Baustein im Wertstoffhof-Konzept des Landkreises dar. Sie bietet außerdem eine Ausweichmöglichkeit, wenn jetzt Stätzling geschlossen und die Sammelstelle an der Münchner Straße in Friedberg neu gestaltet wird.

Pöttmes : Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle entsprächen in ihrer derzeitigen Form nicht mehr dem Standard, sagte Matthias Lesti von der Kommunalen Abfallwirtschaft . Es gibt für die auf dem gemeindlichen Bauhof untergebrachte Wertstoffannahme weder eine Überdachung noch einen Parkplatz, sodass die Anlieferer oft große Fußwege zurücklegen müssen. Das Grüngut wird auf einer Wiese hinter der Kläranlage gelagert.

Der Markt Pöttmes plant deshalb den Bau eines Wertstoffhofs an der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet, dessen Kosten mit rund 700.000 Euro veranschlagt sind. Dort sollen künftig alle Fraktionen inklusive Grüngut angenommen werden. Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Dafür bezahlt die Gemeinde Miete, die sie wiederum vom Landkreis erstattet bekommt. Sollte die Miete allerdings die vom Kreis festgelegten Höchstsätze übersteigen, muss die Gemeinde die Differenz selbst übernehmen.

In Pöttmes wird ein neuer Wertstoffhof gebaut

Allerdings lägen die Preisvorstellungen der Eigentümer im üblichen Rahmen, sagte Matthias Lesti auf Nachfrage von Willibald Mair (AfD). Nach Mairs Ansicht würde der Landkreis langfristig günstiger fahren, wenn das Grundstück im Eigentum der Gemeinde wäre. "Es gibt nichts anderes", entgegnete Landrat Klaus Metzger: "Es sind viele Gespräche geführt worden." Franz Schindele (Unabhängige) bezeichnete den Standort im Gewerbegebiet als optimal. Es sei dankbar, dass nun eine moderne Wertstoffsammelstelle entstehe.