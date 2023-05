So sportlich ist das Wittelsbacher Land

Der Landkreis Aichach-Friedberg zeichnet erfolgreiche Athleten und verdiente Funktionäre aus. Für den Nachwuchs gibt es eine neu geschaffene Medaille.

Einmal im Jahr bereitet der Landkreis eine große Bühne für seine sportlichen Aushängeschilder, auf die das Wittelsbacher Land nach den Worten von Landrat Klaus Metzger sehr stolz ist: Diesmal wurden in der Mensa des Friedberger Gymnasiums 52 Sportlerinnen und Sportler sowie drei Vereinsfunktionäre für ihre Erfolge und Verdienste geehrt.

Nicht nur die Palette an Sportarten, in denen im Wittelsbacher Land erfolgreich Sport betrieben wird, beeindrucke ihn, sagte Metzger, sondern auch die Altersspanne der Preisträger. Jüngste war dieses Mal die achtjährige Marie Häuser, die gemeinsam mit Vincent Klenovsky als Mixpaar für den TSV Friedberg 2022 die Bayerische Vizemeisterschaft in der Sportakrobatik gewonnen hatte. Wie 33 weitere Kinder und Jugendliche wurden die beiden mit der neu gestalteten Jugendmedaille am – in Landkreisfarben gehaltenen – grüngelben Band ausgezeichnet. Stark vertreten waren zudem Sportarten wie Leichtathletik, Radsport, Sportschießen, Ringen und Wasserski.

Die neu gestaltete Jugendmedaille des Landkreises wurde insgesamt 35 Kindern und Jugendlichen für ihre sportlichen Erfolge im letzten Jahr überreicht. Foto: Landratsamt Aichach-Friedberg, Wolfgang Müller

Die erfolgreichen Erwachsenen überreichten der Landrat und der Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), Richard Hangl, anschließend 17 Medaillen in Bronze, Silber und Gold. Hangl sprach für alle Vereine, als er seine Freude darüber ausdrückte, dass Corona endlich kein Hindernis im Sportbetrieb mehr sei und auch die vielen jungen Sportlerinnen und Sportler nun wieder einem Ausgleich für die Anstrengungen in der Schule nachgehen könnten.

Für Staunen im Publikum sorgten die sportlichen Erfolge der einzelnen Sportlerinnen und Sportler, die Hangl vortrug. So wurde beispielsweise die junge Laura Hillenbrand vom Wassersport-Verein Friedberg unter anderem Europameisterin und Deutsche Meisterin im Trickski und im Springen, stellte im Trickski einen neuen Deutschen Rekord auf und führt dort die Weltrangliste an. Als Krönung wurde sie vom Weltverband zur Sportlerin des Jahres in der Kategorie „Wasserski Seilbahn“ gekürt. Prominentester Sportler war der Friedberger Leander Kress, der für seine Paralympics-Teilnahme im Para-Ski in Peking mit Gold geehrt wurde.

Seit 45 Jahren Schützenmeister in Haberskirch

Im dritten Abschnitt erhielten drei langjährige Vereinsvorsitzenden Medaillen aus den Händen von Landrat und BLSV-Kreisvorsitzendem. Paul Kölbl war seit sage und schreibe 45 Jahren 1. Schützenmeister bei Freischütz Haberskirch-Unterzell, Bruno Hieber seit 35 Jahren Vorsitzender des Skiclubs Pöttmes. Beide wurden mit der Medaille in Gold ausgezeichnet. Georg Kindler war 21 Jahre lang 1. Vorsitzender des RSV Solidarität Friedberg und wurde mit der Medaille in Silber geehrt.

Erwachsene Gold

Leander Kress ( Friedberg );

( ); TSV 1862 Friedberg : Regina Bayer ( Friedberg ), Kerstin Hahner ( Unterthürheim ), Anja Seidel ( Adelzhausen ) und Birgit Weichselbaumer ( Friedberg );

: ( ), ( ), ( ) und ( ); Wasser-Sport-Verein Friedberg : Nilas Heinicke ( Friedberg ); Laura Hillenbrand ; Isabel Bossow , Paula Götz , Niklas Heinicke und Laura Hillenbrand ;

Erwachsene Silber

Grüne Eiche Schönbach : Jörg Seckler ( Aichach ), Deutscher Vizemeister, Luftpistole Herren 2;

: Jörg Seckler ( ), Deutscher Vizemeister, Luftpistole Herren 2; Kgl. priv. Feuerrohr-Schützengilde Friedberg : Peter Hrabowsky ( Friedberg );

: ( ); LC Aichach : Gabriele Grün ( Aichach );

: Gabriele Grün ( ); TSV 1862 Friedberg : Lucia Gaag ( Friedberg ), Lea Hackl ( Ottmaring ); Angelika Peschke ( Friedberg ) und Larissa Spiegelberger ( Friedberg );

Erwachsene Bronze

Schützengesellschaft Gemütlichkeit Todtenweis : Benedikt Schapfl ( Todtenweis );

Jugendmedaille