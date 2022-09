Spezialitätenwirte laden zum Genussradeln durch das Wittelsbacher Land ein

Wirte aus dem Wittelsbacher Land haben gemeinsam eine kulinarische Tour mit acht Stationen organisiert. Das wird den Teilnehmern aufgetischt.

Mit dem eigenen E-Bike durch die Region fahren und damit auch kulinarisch nicht zu kurz kommen, das kann man bei der ersten Genussradltour durch das Wittelsbacher Land. Die Tour findet am Samstag, 17. September, statt und startet um 9 Uhr in Aichach-Oberwittelsbach beim Waldgasthof Burghof mit einem Frühstück. Den Abschluss gibt es gegen 18 Uhr mit einer Brotzeit im Landhausbräu Koller in Hergertswiesen. Bei dieser Genusstour kann man jeden einzelnen der acht Spezialitätenwirte kennenlernen und die regionalen Köstlichkeiten verzehren.

Vor allem nach der langen Corona-Auszeit in der Pandemie freuen sich die Wirte des Wittelsbacher Landes endlich wieder auf eine gemeinsame Aktion. Mitfahren kann jeder, der sich die Strecke von rund 60 Kilometer zutraut. Voraussetzung ist ein eigenes E-Bike. Man darf mit einer Fahrzeit von knapp fünf Stunden rechnen mit jeweils einer halben Stunde Pause beim jeweiligen Wirt. Getränke und Speisen sind alle inklusive. Es gibt zudem einen Transferbus von Hergertswiesen zurück zum Startpunkt in Aichach.

Die Tickets zur Genusstour können ausschließlich beim Wittelsbacher Land Verein erworben werden (telefonisch unter 08251/86505-0 oder in der Geschäftsstelle in der Werlbergerstraße 7 in Aichach). Es ist keine Kartenzahlung möglich. Die Spezialitätenwirte übernehmen keine Haftung für selbst verschuldete Sach- und Personenschäden. Jeder Fahrer ist auch selbst für sich verantwortlich und muss seine Kondition und die seines Fahrrads selbst einschätzen können. Im Ablauf können sich noch Änderungen ergeben. Die Tour ist auf 30 Personen begrenzt. Sollte das Wetter am 17. September schlecht sein, ist als Ausweichtermin der 24. September vorgesehen.

Das sind die Stationen der Genusstour im Wittelsbacher Land: