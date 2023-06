Strohmayr fordert Erhalt des 15-Minuten-Takts auf der Paartalbahn

Die SPD-Landtagsabgeordnete Strohmayr wendet sich für den Erhalt des 15-Minuten-Takts auf der Paartalbahn an Bayerns Verkehrsminister Bernreiter.

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter soll sich für die Beibehaltung des 15-Minuten-Taktes auf der Paartalbahn einsetzen. Das fordert die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr ( SPD) von dem CSU-Politiker. Die schnelle Verbindung zwischen Friedberg und Augsburg ist durch die Einführung des Deutschlandtaktes gefährdet.

Probleme kann es deshalb geben, weil ICE und die Paartalbahn in Augsburg zwischen Hauptbahnhof und Hochzoll dieselben Gleise benutzen und die Strecke nach Ingolstadt die aus Richtung München kreuzt. Ab Dezember 2025 wirke sich das Projekt Stuttgart 21 mit noch mehr Fernzügen aus. Um Nah- und Fernverkehr auch dann zu vereinbaren, werde bis dahin der Bahnhof Friedberg ausgebaut, sodass Züge dort aus beiden Richtungen gleichzeitig einfahren können. Allerdings räumt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) ein, es sei noch nicht sicher, ob der Bahnhofsumbau langfristig ausreicht, den künftigen Deutschlandtakt im Fernverkehr mit dem 15-Minuten-Takt der Paartalbahn zu vereinbaren.

Bahnknotenpunkt Augsburg vom Güterverkehr entlasten

Strohmayr weist darauf hin, dass der Bund eine Fortschreibung des Deutschlandtaktes ausgeschrieben hat. "Das wäre eine gute Gelegenheit, die Beibehaltung des 15-Minuten-Takts Friedberg-Augsburg und seine Wiederaufnahme in den Deutschlandtakt seitens des Freistaats Bayern einzufordern!", so die Abgeordnete. Sie geht davon aus, dass dazu infrastrukturelle Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der betroffenen Strecken und eine Umroutung zumindest eines Teils der internationalen Güterzüge über andere Strecken statt über den überlasteten Knoten Augsburg geprüft und umgesetzt werden müssen.

Die von den Gutachtern vorgeschlagene Verlängerung der Straßenbahn nach Friedberg möge mittelfristig zur Erschließung sinnvoll sein, sei aber überhaupt kein Ersatz für den 15-Minuten-Takt, denn die Fahrzeiten wären dreimal so lang, so Strohmayr in einer Pressemitteilung. Sie erinnert an die Bedeutung der Bahnhöfe Hochzoll und Haunstetter Straße für Friedberger Pendler nach München oder zur Uni und zu zahlreichen Schulen im Augsburger Süden.

Mit der Paartalbahn schneller zur Uniklinik

Strohmayr fordert Bernreiter außerdem auf, die längst überfällige Verlängerung der Paartalbahn nach Augsburg-Oberhausen weiterzuverfolgen, mit der Fahrgäste wesentlich schneller zur Uniklinik kommen könnten. Auch das sei eine seit Jahrzehnten unstrittige Maßnahme, die noch immer an einem fehlenden Wendegleis scheitert, das laut BEG baulich nicht umgesetzt werden kann. Damit endet die Linie weiterhin am Augsburger Hauptbahnhof. (AZ)