Vermisste Minderjährige: So ermittelt die Polizei in diesen Fällen

Plus Erst kürzlich sorgte das Verschwinden einer 14-Jährigen aus Dasing für Aufsehen. Zum Tag der vermissten Kinder erklärt die Polizei, was diese Fälle so besonders macht.

Von Bill Titze

Es ist wohl eine der schwersten Situationen für Eltern. Das Kind steigt in ein fremdes Auto und ist verschwunden. So wie vor Kurzem erst in Dasing geschehen. Das 14-jährige Mädchen tauchte nach einigen Tagen wohlbehalten wieder auf, sie hatte sich bei einer Internetbekanntschaft aufgehalten. Tatsächlich ist es zum Glück die Regel, dass solche Fälle glimpflich ausgehen. Durch schnelles Handeln können Eltern ihren Teil dazu beitragen, wie die Polizei anlässlich des heutigen Tags der vermissten Kinder erklärt.

Zunächst zu den Zahlen: Bayernweit wurden im vergangenen Jahr 1049 Kinder vermisst, in 966 Fällen glückte die Aufklärung. Aktuell sind 358 Kinder als vermisst gemeldet, ein Gewaltverbrechen vermutet die Polizei bei zwölf Fällen. 92 sind als "Ausreißer" bekannt. Das heißt, dass diese Minderjährigen wiederholt wegrennen und wieder auftauchen. So gibt es vor allem bei Jugendlichen laut Polizei Fälle, bei denen diese über Monate hinweg sogar mehrmals pro Woche als vermisst gemeldet werden, aber regelmäßig wieder da sind. In den letzten Jahren belief sich die Zahl der vermissten Jugendlichen im Landkreis Aichach-Friedberg immer um die 30, 2022 waren es 28.

