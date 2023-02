Viele Kommunen wünschen sich mehr Tempo 30 im Ort

Marktplatz, Kita, Engstellen - Tempo 30 ist ein Aufreger im Wittelsbacher Land. Die Kommunen dürfen oft nicht, wie sie wollen - und fordern mehr Handlungsspielraum.

Augsburg ist schon seit Beginn dabei, auch Mering und Kissing unterstützen die Initiative - mehr als 350 Kommunen in Deutschland fordern, selbst über Tempo 30 entscheiden zu können. Bisher schränkt die Straßenverkehrsordnung die Möglichkeiten deutlich ein. In verschiedenen Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg wird das kritisch gesehen, gerade auch mit Blick auf neuralgische Stellen im Straßennetz.

Unterstützung für die Initiative gibt es von der Stadt Friedberg. Die Kommunen könnten die tatsächlichen Bedürfnisse selbst am besten einschätzen, teilt Bürgermeister Roland Eichmann auf Anfrage mit. Deshalb sollten diese selbst über einen Korridor von 30 bis 50 km/h entscheiden können. Er macht aber klar, dass er nicht vorhat, diese Regelung auszureizen. "Eine generelle Einführung von Tempo 30 in Städten ist für mich nicht das Thema." Derzeit gibt es in Friedberg noch rund zehn Straßen, in denen Tempo 50 gilt, weil sie als Straßen mit übergeordneter Verkehrsbedeutung angesehen werden. Überall dort, wo es die rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen, hat die Stadt Tempo 30 eingeführt, so vor allem an Schulen, Altenheim oder Kindergärten.

Gemeinde Merching wünscht sich Tempo 30 an Kita

An ihrem Kindergarten an der Hauptstraße würde auch die Gemeinde Merching gerne Tempo 30 einführen. Exemplarisch zeigt sich hier aber das Problem der Kommunen. Obwohl Verwaltung und eine Bürgerinitiative sich für ein solches Tempolimit vor der dortigen Kita aussprechen, ist bis dato (fast) nichts passiert. Die Hauptstraße ist nämlich eine Staatsstraße, das Land müsste tätig werden. Dieses sieht jedoch keinen Handlungsbedarf, weil der Kita-Eingang nicht direkt an der Hauptstraße liegt. Lediglich Warnschilder hat das staatliche Verkehrsamt mittlerweile montiert. "Wir können als Gemeinde nichts machen", klagt Bürgermeister Helmut Luichtl auf Anfrage. Keinen Nutzen sieht er in Forderungen von Grünen aus Merching, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. "Das kostet am Ende nur Geld und führt zu nichts."

Tätig wurde im vergangenen Jahr die Gemeinde Kissing, die sich ebenfalls der Tempo 30-Initiative angeschlossen hat. In Kissing gelte in den meisten Wohngebieten bereits Tempo 30. Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner auf Anfrage mitteilt, habe man dem mit Bodenmarkierungen nun Nachdruck verliehen. Wo Tempo 50 möglich ist, könne dies auch beibehalten werden.

Frei über Geschwindigkeitsbeschränkungen im Ort entscheiden zu dürfen, das wäre auch in Mering ein großer Wunsch. Entsprechend hat sich die Marktgemeinde der Initiative des deutschen Städtetags begeistert angeschlossen. Die ersten 30er-Schilder würde Bürgermeister Florian Mayer wohl im Zentrum an der Münchner/Augsburger Straße aufstellen. Schon 2015 hat der Gemeinderat hier Tempo 30 beschlossen. Doch nach Ansicht der zuständigen Verkehrsbehörde am Landratsamt waren die Voraussetzungen gemäß Straßenverkehrsordnung nicht gegeben - und es hob die Geschwindigkeitsbegrenzung 2017 wieder auf.

In Dasing gibt es öfter Beschwerden über zu hohes Tempo auf Straßen

Handlungsbedarf sieht man in Schmiechen vor allem in den Neubaugebieten ohne Bürgersteig und alten Straßen, bei denen die Gehwegbreite nur einen Meter oder 1,20 Meter beträgt. "Dort ist aus unserer Sicht eine Temporeduzierung sinnvoll und angemessen", erklärt Bürgermeister Josef Wecker. Dies sei wichtig zum Schutz der Fußgängerinnen und Fußgänger auf den Straßen. Bürgerinitiativen oder Beschwerden von Bürgerinnen oder Bürger habe es bei der Gemeinde aber noch nicht gegeben.

Die Gehwegbreite ist auch in Dasing ein Thema. Die Gemeinde hat erst im Januar beschlossen, im Zuge der Neugestaltung des Ortskerns die Gehwege östlich, südlich und westlich des Rathauses zu verbreitern. um die Sicherheitslage vor Ort zu verbessern. "Leider erreichen uns auch immer wieder Beschwerden über zu hohe Fahrtgeschwindigkeiten, sowohl in Bereichen mit Tempo 30 als auch in Bereichen mit Tempo 50", teilt Bürgermeister Andreas Wiesner mit. Zuletzt wurde in Dasing Tempo 30 im Bereich der Bachstraße, inklusive Neubaugebiet am Römerring eingeführt. Auf Anregung von Bürgerinnern und Bürgern übrigens. Nicht wenige Kommunen im Wittelsbacher Land wären wohl froh, wenn das an anderen Stellen auch so unkompliziert vonstatten ginge. (mit gön)