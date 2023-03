Vier Zähne und einmal Rot: Fußballer steht nach Foul vor Gericht

Plus Ein Fußballspieler ist nach einem Foul wegen Körperverletzung angeklagt. Der Schiedsrichter ist zunächst nicht geladen, dafür dreht sich einiges um Michael Ballack.

Was hat Michael Ballack eigentlich im Amtsgericht Aichach zu suchen? Nicht viel, würde man im ersten Moment wohl sagen. Tatsächlich war der einstige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht in persona im Sitzungssaal des Gerichts anwesend. Dennoch ging es beim Verfahren um ein Foul bei einem Fußballspiel im Landkreis in gewissem Sinne um Ballack. Ohnehin war es ein außergewöhnlicher Prozess, der sich da unter dem Vorsitz von Richter Axel Hellriegel abspielte.

Auf der Anklagebank musste ein heute 40-Jähriger Platz nehmen, der im Juli 2022 einen Gegenspieler so foulte, dass dieser vier Schneidezähne verlor. Über diesen Punkt gab es auch keine zwei Meinungen, der Angeklagte räumte ein, den damals 20-Jährigen im Mittelkreis gefoult zu haben, als dieser von hinten kam und versuchte, den Ball zu erobern. Strittig war zumindest zum Auftakt des Verfahrens jedoch die Art und Weise des Vergehens. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, seinen Gegenspieler absichtlich niedergestreckt zu haben, und klagte ihn wegen Körperverletzung an. "Es war ein normaler Zweikampf", beteuerte dagegen der Angeklagte. Eine Schlagbewegung habe es nicht gegeben.

Zeugen sagen vor Amtsgericht Aichach anders aus als bei Ermittlungen

Zumindest im Ermittlungsverfahren hatten mehrere Zeugen das Gegenteil ausgesagt. Im Verfahren selbst wollte das so aber keiner mehr bestätigen. Es sei eine "kräftige" Ausholbewegung gewesen, aber kein Schlag, erklärte ein Zuschauer. Ein Spieler betonte, der Angeklagte habe lediglich seine Körperfläche verbreitert, wie es so üblich sei in einem Fußballspiel. Mitunter stellte sich aber auch heraus, dass die Zeugen aufgrund ihrer Position am Spielfeld Platz eigentlich kaum etwas von der Situation gesehen hatten. Das Opfer selbst erklärte, plötzlich den Unterarm im Gesicht gespürt zu haben, viel habe er aber nicht gesehen.

Um alles anschaulicher zu machen, wurden Zeugen und Angeklagter sogar aufgefordert, Zeichnungen vom Geschehen anzufertigen. Als die Beweisaufnahme schon fast abgeschlossen war, fiel auf, dass eine Einladung des einzig von Amts wegen neutralen Mannes auf dem Platz nicht erfolgt war. So musste das Verfahren um zwei Wochen vertagt werden, damit der Schiedsrichter seine Sicht der Dinge darlegen konnte. Dieser entlastete schließlich den Angeklagten. "Der Arm war zwar zu hoch, aber einen Schlag gab es nicht." Zuerst habe er gar nur eine Gelbe Karte zeigen wollen. Erst aufgrund der Schwere der Verletzung habe er schließlich Rot gezeigt.

Verteidigerin nutzt am Amtsgericht Aichach Boateng-Foul als Präzedenzfall

In ihrem Plädoyer räumte Staatsanwältin Susanne Burger zwar ein, dass es offenbar keine Schlagbewegung gegeben habe. "Aber es bleibt dabei, dass der Arm zu weit oben war. Dort hat er einfach nichts verloren." Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, seinen Kontrahenten zu verletzen. Sie blieb beim Tatvorwurf der Körperverletzung und forderte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 67 Euro.

Verteidigerin Silvia Wunderle war es schließlich, die Michael Ballack in den Gerichtssaal holte. Sie zog als Präzedenzfall ein Einsteigen des Spielers Kevin-Prince Boateng gegen den Ex-Nationalspieler heran, das 2010 für großes Aufsehen sorgte. Bei dem brutalen Foul verletzte sich Ballack schwer und verpasste deshalb die Weltmeisterschaft. Aber selbst für diese Attacke sei Boateng nicht verurteilt worden. Bei einem Vergehen während eines Fußballspiels müsse nämlich ein "spielfremdes" Motiv zugrunde liegen, das eine Verurteilung rechtfertige. Dieses sei bei ihrem Mandanten nicht der Fall gewesen. "Wenn nun jeder Zweikampf strafrechtlich verfolgt wird, hätte die Staatsanwaltschaft viel zu tun." Dann könne keiner mehr ordentlich Fußball spielen. Sie plädierte für einen Freispruch.

Fußballer im Prozess am Amtsgericht Aichach freigesprochen

Richter Hellriegel folgte den Ausführungen der Rechtsanwältin. "Der Arm hat so weit oben zwar nichts zu suchen, aber insgesamt war es ein mittelschweres Foul." Man gehe als Spieler mit dem Wissen in die Partie, dass es zu Fouls kommen könne. Dennoch betonte Hellriegel auch, dass das Thema schwierig sei. Es gebe ständig Verletzungen bei Fußballspielen, die "Körperlichkeit" sei ein Problem. Ob es das auch für den Angeklagten wieder wird, ist offen. Seine dreimonatige Spielsperre hat er jedenfalls abgesessen – weiteren Zweikämpfen steht also nichts im Wege.