Vortrag der Kliniken an der Paar: Problemzone After

Oberarzt Stefan Scholz spricht in Friedberg und Aichach über "Hämorrhoiden, Analfissuren, Inkontinenz und Co".

Zwei Vorträge zum Thema "Problemzone After: Hämorrhoiden, Analfissuren, Inkontinenz und Co" bieten die Kliniken an der Paar: Stefan Scholz, leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, spricht am Mittwoch, 8. November, in Aichach und am Mittwoch, 29. November, in Friedberg.

"Jeder siebte Erwachsene in Deutschland hat Probleme mit seinem Enddarm", erklärt Oberarzt Scholz. "Allerdings erhalten die Betroffenen häufig viel zu spät eine medizinische Behandlung, weil sie aufgrund eines großen Schamgefühls nicht darüber sprechen und keinen Arzt aufsuchen."

Stefan Scholz, leitender Oberarzt der Viszeral- und Allgemeinchirurgie der Kliniken an der Paar, spricht in Friedberg und Aichach über Erkrankungen des Enddarms. Foto: Kliniken An der Paar, Holger Weiß

Dieses Schamgefühl zu überwinden, ist darum ein wichtiges Anliegen der beiden Vorträge, in denen der Mediziner über das komplette Spektrum seines Fachgebiets informieren wird - der Proktologie, die sich mit der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen des Enddarms beschäftigt. Behandelt werden in den Kliniken an der Paar zum Beispiel Hämorrhoiden, Fissuren, Abszesse, Fisteln, ein Prolaps, aber ebenso Hautveränderungen um den Anus und im Anuskanal, gut- und bösartige Veränderungen sowie andere Hautkrankheiten.

In seinen Vorträgen erläutert Scholz die verschiedenen Symptome, die mit Erkrankungen des Enddarms oder des Beckenbodens einhergehen. Diese können in der Regel sein: Blutabgang, Brennen, Jucken, Nässen, ein Fremdkörpergefühl, Schmerzen, der Verlust der Stuhlkontrolle oder Schwierigkeiten bei der Stuhlentleerung.

Individuelle Behandlung bei Erkrankungen des Enddarms

Außerdem sind die verschiedenen Möglichkeiten sowie neue Entwicklungen bei der Behandlung Thema der beiden Vorträge in Aichach und Friedberg: "Häufig reicht eine konservative Behandlung wie etwa die Regulation des Stuhls aus, kann der Oberarzt Betroffene beruhigen. "Auf jeden Fall suchen wir immer nach einem individuellen Behandlungskonzept, das den bestmöglichen Erfolg ohne Komplikationen und ohne Einbußen in die Lebensqualität ermöglicht."

Veranstalter sind die Kliniken an der Paar gemeinsam mit der Volkshochschule und den beiden Krankenhaus-Fördervereinen. Die Vorträge finden jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt, in Aichach im Erdgeschoss des Krankenhauses und in Friedberg im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims an der Hermann-Löns-Straße 4. Für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Da die Plätze beschränkt sind, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251/8737-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de. Für eventuelle Restplätze gibt es eine Abendkasse. (AZ)