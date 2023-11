Wasserwirtschaftsamt warnt vor Hochwasser an der Paar

Der Regen in der Nacht zum Freitag hat die Pegelstände im Landkreis Aichach-Friedberg bereits die Meldestufe 1 erreichen lassen.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth warnt vor einem Hochwasser mit Ausuferungen und Überschwemmungen im Landkreis Aichach-Friedberg. Die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Nacht haben zu einem schnellen Anstieg der Pegelstände an der Paar geführt und es wurde Meldestufe 1 an den Pegeln Mering und Dasing überschritten. Der Pegel in Aichach wird voraussichtlich in Kürze die Meldestufe 1 überschreiten.

Nach einer kurzen Entspannung sind für Samstag/Sonntag neue Regenfälle gemeldet, die nach einem zwischenzeitlichen Abfallen zu einem Wiederanstieg der Pegelstände an der Paar am Sonntag führen werden. Das Hochwasser wird laut Wasserwirtschaftsamt insgesamt aber im Bereich der Meldestufen 1 oder 2 bleiben. Ein Anstieg in Meldestufe 3 mit großflächigen Überflutungen wird nicht erwartet. (AZ)