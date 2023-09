Was darf in den Biomüll? Das muss man beachten

Wer im Landkreis in Zukunft seine Biotonne befüllt, sollte besonders vorsichtig sein. Es wird härter durchgegriffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Beim Biomüll wird im Landkreis Aichach-Friedberg in Zukunft härter durchgegriffen. Wie bereits berichtet, kommt ab dem 1. September eine "Rote Karte" zum Einsatz, die Müllsünder über ihre Fehltritte aufklärt. Bereits seit vergangenem Jahr kommt ein Detektorfahrzeug zum Einsatz, das Störstoffe sofort erkennt. Doch was passiert eigentlich, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Und darf man eigentlich von Krankheiten befallenen Pflanzenschnitt im Biomüll entsorgen? Wir haben bei der Kommunalen Abfallberatung im Landratsamt nachgefragt.

Warum hat der Kreis das Detektionssystem eingeführt?

Das Detektionssystem wurde eingeführt, da jährlich in der Bioabfallvergärungsanlage rund 700 Tonnen Störstoffe aussortiert werden müssen. Dies entspricht der Ladung von ca. 70 Müllfahrzeugen. Bei der Verarbeitung zu Kompost entstehen durch Plastikmülltüten, auch durch sogenannte "kompostierbare Biomülltüten", kleine Plastikteilchen, das Mikroplastik. Über den Kompost landet es auf unseren Feldern, in Gärten und damit auch im Grundwasser und in Lebensmitteln.

Unser großes Anliegen ist es, dass möglichst reiner Biomüll bei der Abfallverwertung Augsburg (AVA) angeliefert wird, damit daraus gute Komposterde (mit möglichst wenig Mikroplastik), Biogas und Flüssigdünger gewonnen werden können. Die Wirtschaftlichkeit der Vergärungsanlage der AVA wirkt sich auf die Höhe der Abfallgebühren aus.

Welche Materialien dürfen im Biomüll entsorgt werden?

Pflanzliche Teile aus Garten und Küche, roh und gekocht, kommen in die Biotonne. Dazu gehören Obst- und Gemüsereste, Kaffeesatz, Brot- und Gebäckreste, Gartenabfälle, Sägemehl, Heu und Unkraut. Vom Buchsbaumzünsler befallene Pflanzen dürfen ebenfalls hinein.

Dürfen Fisch-, Fleisch- und Wurstreste in den Biomüll?

Aktuell sind diese noch über die Restmülltonne zu entsorgen. Die AVA hat hier für kommendes Jahr eine Änderung angekündigt. Wir werden rechtzeitig darüber informieren.

Wieso ist es nicht erlaubt, Komposterde im Biomüll zu entsorgen?

Selbstverständlich dürfen z. B. Topfpflanzen samt Erde und auch Unkräuter mit Erdanhaftungen über die Biotonne entsorgt werden. Uns geht es um die großen Mengen wie z. B. Grasnarben, die auch die Tonnen besonders schwer machen würden. Komposterde gehört in den Garten und muss nicht entsorgt werden. Möchte jemand dennoch größere Mengen an „Erde“ entsorgen, gibt es entsprechende Firmen (siehe Verwerterliste unter www.abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de, unter „Erdaushub“).

Darf man Zellstoffe wie zum Beispiel Küchenkrepp in den Biomüll werfen?

Ja! Küchenkrepp und auch Zeitungspapier sind erlaubt und werden sogar empfohlen, um Flüssigkeiten und Geruch zu binden. Auch Bäckertüten aus Papier sind erlaubt.

Was ist mit Pflanzenschnitt, der von Pilzkrankheiten (zum Beispiel Mehltau, Rosenrost etc.) befallen ist?

Kranke Pflanzen und auch mit Pestiziden behandelte Pflanzen dürfen über die Biotonne entsorgt werden. Auch Pflanzen, die von Schädlingen befallen sind, dürfen in die Biotonne (z. B. Buchsbaumzünsler).

Gibt es bei mehrmaligem Verstoß gegen die Regelungen weitere Konsequenzen?

Die Tonne wird dann nicht geleert. Der Bürger hat die Möglichkeit, die beanstandeten Störstoffe zu entfernen und den nun "sauberen" Biomüll bei der nächsten Leerung wieder bereitzustellen oder er vereinbart mit der Kommunalen Abfallwirtschaft eine gebührenpflichtige Leerung als Restmüll. Diese kostet bei 80 Litern 37 Euro, bei 120 Litern 39 Euro und bei 240 Litern 48 Euro.