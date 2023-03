Landkreis Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Wenn Bus und Bahn zu teuer werden: ÖPNV-Beiträge auf dem Prüfstand

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg müsste eigentlich sechsstellige Beträge zum öffentlichen Nahverkehr zuschießen. Doch lohnt sich das angesichts der geringen Fahrgastzahlen?

Von Thomas Goßner

Über fünf Millionen investiert der Landkreis Aichach-Friedberg heuer in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Und in den kommenden Jahren wird dieses Defizit noch weiter steigen. Der Kreisentwicklungsausschuss des Kreistags trat darum bei einigen Projekten auf die Bremse, zumal der finanzielle Aufwand teilweise in keinem Verhältnis zur Zahl der Fahrgäste steht.

