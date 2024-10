Der Herbst zeigt sich in voller Farbenpracht: Die Blätter der Bäume werden gelb und rot, die späten Blumen öffnen ihre Blüten und das Wetter zeigt uns immer wieder ein Stück blauen Himmel. Die Szene lädt zu Spaziergängen in der Natur ein. Viele Menschen haben dabei ihr Handy oder eine Kamera dabei und machen fleißig Fotos. Einige unserer Leserinnen und Leser haben uns bereits Aufnahmen geschickt. Doch das dürfen gerne noch mehr werden, denn wir suchen das schönste Herbstbild aus dem Wittelsbacher Land. Schicken Sie uns Ihr gelungenes Foto per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de. Bitte schreiben Sie und dazu auch Ihren Namen und Ihren Wohnort. Die besten eingesendeten Bilder stellen wir dann in einer Online-Abstimmung zur Auswahl, damit Sie die Foto-Königin beziehungsweise den Foto-König küren können. (AZ)

