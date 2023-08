Zustrom der Geflüchteten in den Landkreis hält an

Jede Woche werden 20 bis 30 Personen zugewiesen. Das Landratsamt Aichach-Friedberg sucht dringend Unterkünfte.

In den Asylunterkünften im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell 1743 Personen untergebracht. Das sind deutlich mehr als zur Hochzeit 2016 mit ca. 1600 Personen. Zudem steigen die Zugangszahlen nach einer Mitteilung des Landratsamtes weiter dramatisch an. Alleine in den letzten vier Wochen wurden dem Landkreis ca. 120 Personen zugewiesen.

Die Regierung von Schwaben als u.a. für die Verteilung und Zuweisung zuständige Behörde hat mitgeteilt, dass mit einem Rückgang in den nächsten Wochen nicht zu rechnen sein wird. Vielmehr werden jedem Landkreis pro Woche 20 bis 30 Personen zugewiesen – unabhängig davon, ob freie Kapazitäten verfügbar sind.

Landratsamt will weiter Wohnungen in Aichach-Friedberg anmieten

Das Landratsamt ist nach eigenen Angaben weiterhin sehr bemüht, geeignete Unterkünfte anzumieten, um die Menschen unterbringen zu können. Aktuell gibt es bereits mehr als 80 Asylunterkünfte im Landkreis und weitere sind in Planung, da ansonsten Turnhallen belegt oder Zelte aufgestellt werden müssen. Landrat Klaus Metzger hat nun sogar in der Ferienzeit die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Landkreis zu einer Besprechung Ende August eingeladen, um über den aktuellen Stand zu informieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. Metzger bat dabei um Solidarität, auch der Gemeinden untereinander. Diese sei weiter dringend nötig, um die anstehenden Aufgaben bewältigen und insbesondere auch eine einigermaßen gerechte Verteilung sicherstellen zu können.

Immobilieneigentümer, die ein geeignetes Gebäude oder eine Wohnung zur Unterbringung von Geflüchteten an das Landratsamt vermieten möchten, können sich an Michael Englhart wenden, E-Mail michael.englhart@lra-aic-fdb.de, Telefon 08251/92-479). (AZ)