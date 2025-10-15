Landratsamt erteilt Genehmigung: In Mering werden 21 Bäume gefällt

Dürfen stark geschädigte Bäume gefällt werden, wenn sie für die Menschen gefährlich sein können? Oder überwiegen die naturschutzrechtlichen Belange? Der Baumbestand auf einem privaten Waldgrundstück im Hans-Sachs-Weg im Meringer Norden beschäftigt die Naturschutzbehörden der Regierung von Schwaben sowie des Landratsamtes Aichach-Friedberg bereits seit über einem Jahr. Die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben hat nach einem umfassenden Prüfungsprozess nun die Fällung von 14 Bäumen artenschutzrechtlich genehmigt, sieben weitere können ohne Genehmigung gefällt werden.

Durch Gutachter und die zuständigen Fachstellen wurde bei insgesamt 21 Bäumen Handlungsbedarf festgestellt. Teile des Baumbestands stehen in unmittelbarer Nähe zu privaten Wohnhäusern auf den Nachbargrundstücken. Ein aktuelles Baumgutachten bescheinigt dort unterschiedlich stark ausgeprägte Stadien von Baumkrankheiten, wie dem Eschentriebsterben oder dem Brandkrustenpilz. Durch die Sturm- und Hagelereignisse der letzten zwei Jahre hat sich der Zustand der Bäume zusätzlich verschlechtert.

In den Bäumen in Mering leben streng geschützte Arten

Eine Überprüfung des Baumbestands hatte ergeben, dass sich in 14 dieser 21 Bäume mit hoher Wahrscheinlichkeit Lebensstätten von besonders oder sogar streng geschützten Arten, insbesondere Fledermäusen, aber auch Vögeln und Käfern befinden. Diese Bäume stehen nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes unter Schutz und dürfen nur bei Vorliegen streng zu begutachtender Ausnahmefälle entnommen werden. Gleiches gilt auch für Tiere, die bei der Fällung trotz Schutzmaßnahmen möglicherweise zu Schaden kommen könnten.

Um Menschen nicht der Gefahr herabfallender Äste oder umstürzender Bäume auszusetzen, musste nun allerdings gehandelt werden. Die einzige Alternative zu einer Fällung wären umfangreiche Pflegemaßnahmen, wie die Entnahme von Totholz, die Kappung von Baumkronen oder die Sicherung einzelner Bäume durch Stahlseile gewesen. Solche Maßnahmen sind aber nicht ausführbar, da die Bäume größtenteils nicht mehr gefahrlos von Baumkletterern bestiegen werden können. Deshalb wären die Kosten dieser Maßnahmen so hoch gewesen, dass sie dem Eigentümer nicht zumutbar sind.

Die intensiven Bemühungen der Naturschutzbehörden, andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Entlastung des Eigentümers zu finden und somit eine dauerhafte Pflege und den Erhalt des Baumbestands sicherzustellen, blieben erfolglos. Deshalb musste die beantragte Ausnahme zur Fällung der Bäume genehmigt werden. Diese soll in den nächsten Wochen unter fachkundiger Aufsicht durchgeführt werden. (AZ)