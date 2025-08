Kommunalwahl 2026: Welche Landratskandidaten sind gesetzt?

Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten wollen bei der Kommunalwahl 2026 Landrat im Landkreis Aichach-Friedberg werden? Am Freitag hat Landrat Klaus Metzger sich erklärt: Er tritt nicht mehr an. Für die CSU will der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Peter Tomaschko kandidieren. Wie schaut es bei den weiteren im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen aus? Wir haben nachgefragt.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klaus Metzger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis