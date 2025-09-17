Lange Nacht der Demokratie mit Humor, Poesie und Musik

Am Donnerstag, 2. Oktober, öffnet die Bücherei in Mering ihre Türen für die Lange Nacht der Demokratie. Wo sonst still gelesen wird, soll es an diesem Abend lebendig zugehen: mit Diskussionen, Improtheater, Musik und Buchvorstellungen rund um das Thema Demokratie. Das Aktionsbündnis „Mering ist bunt“ hat das Programm zusammengestellt – und schon im vergangenen Jahr gezeigt, dass dieser besondere Abend ganz viele Menschen erreicht.

„Vielfalt gestalten heißt vor allem, die Sichtweise des anderen zu verstehen. Daher muss man auch mal aus seiner Ecke heraustreten und die Position des Gegenübers einnehmen“, betont das Bündnis. Dieser Gedanke soll nicht nur in Worten, sondern ganz praktisch erlebbar werden: im Lachen über spontane Theaterszenen, im Zuhören bei Musik und Texten, in Gesprächen zwischen Menschen, die vielleicht mit unterschiedlichen Blickwinkeln kommen – und doch für denselben Wert eintreten: Demokratie.

Improtheater und die Band Sky in der Meringer Bücherei

Aus diesem Grund hat „Mering ist bunt“ das Improtheater Lafalott und die Band Sky eingeladen, um das Publikum durch einen Abend voller Überraschungen, spontaner Ideen und musikalischer Momente zu führen. Beim Improtheater heißt es: mitdenken, lachen, Ideen einbringen – und die Lachmuskeln ordentlich lockern. Hier darf sogar reingerufen werden, ja, es ist ausdrücklich erwünscht.

Das sympathische Quartett aus Landsberg am Lech zeigt, wie aus ein paar zufälligen Vorgaben aus dem Publikum ein ganzes Schauspiel entsteht – unvorhersehbar, witzig, manchmal absurd und immer nah am Publikum. Szenen wachsen direkt aus der Stimmung im Raum heraus und werden mit live gespielter Musik verwoben.

Für die leiseren, nachdenklicheren Momente sorgt dann die Band Sky. Ihre ruhigen, eindrucksvollen Klänge schaffen eine Atmosphäre, die Raum gibt zum Lauschen, zum Nachdenken, zum Ankommen. Gefühlvolle Melodien verweben sich mit der Stimmung des Abends – eine perfekte Ergänzung zu den inhaltlichen Diskussionen.

Denn Demokratie darf nicht nur erklärt werden. Die Lange Nacht der Demokratie lebt davon, dass Menschen zusammenkommen, sich zuhören und einander mit Respekt begegnen. Die Organisatorinnen und Organisatoren laden alle Interessierten herzlich ein, am 2. Oktober in die Bücherei Mering zu kommen und Teil dieses besonderen Abends zu werden.

Termin: Die Aktionen zur langen Nacht der Demokratie finden am Donnerstag, 2. Oktober, ab 19 Uhr in der Bücherei Mering statt.