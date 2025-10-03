Demokratie mit Humor erleben: In Mering fliegen sogar Gummi-Hirne

Die Bücherei in Mering zeigte sich in der Nacht zum 3. Oktober von einer völlig neuen Seite: Wo sonst zwischen Bücherregalen Ruhe und konzentriertes Blättern herrscht, erfüllten diesmal Stimmen, Musik und Lachen den Raum. Die „Lange Nacht der Demokratie“ verwandelte das Haus in einen Treffpunkt voller Energie, Neugier und Gemeinschaft. Zahlreiche Interessierte waren gekommen, um zuzuhören, mitzudenken und das Miteinander zu feiern.

Den Abend organisierte das Aktionsbündnis „Mering ist bunt“, das sich für ein demokratisches und gewaltfreies Zusammenleben in der Gemeinde engagiert. Es gelang dem Bündnis, die Werte der Demokratie nicht nur ins Gespräch zu bringen, sondern direkt erlebbar zu machen.

Meringer Aktionsbündnis stellt Bücher zum Thema Demokratie vor

Bevor das Programm begann, erfüllten zarte Klänge den Raum. Die Band „Sky“, verstärkt durch Thomas vom Improtheater Lafalott, spielte Lieder für die Seele – sanft, einladend und zugleich voller Tiefe. Mit Songs wie „Kreise“ von Johannes Oerding schufen Jutta und Franz Pelzer mit ihrem Gast einen klangvollen Beitrag zu Frieden und Liebe.

Der Sprecher des Aktionsbündnisses, Peter Hörmann, eröffnete den Abend mit einem Zitat des US-amerikanischen Theologen, Philosophen und Politikwissenschaftlers Reinhold Niebuhr: „Des Menschen Anlage zur Gerechtigkeit macht Demokratie möglich; aber des Menschen Neigung zur Ungerechtigkeit macht Demokratie notwendig.“ Dieser Satz treffe mitten ins Schwarze, betonte er.

Im Anschluss stellten Birgit Geier und Jürgen Schwilski von „Mering ist bunt“ ausgewählte Bücher vor. „Zu dumm für die Demokratie?“, etwa, in dem Autor Mark Schieritz kluge Fragen stellt und Antworten gibt, die zum Nachdenken anregen. Oder „Baustellen der Nation“, das Buch zum Podcast „Lage der Nation“. Darin geht es um konkrete Herausforderungen: Wie holen wir den Rückstand bei der Digitalisierung auf? Wann wird die Bahn wieder verlässlich und wie sichern wir endlich die Renten?

Bürgermeister Mayer ist mal Poser, mal Herrscher

Für die ersten lauten Lacher sorgte das Improtheater „Lafalott“. Schon beim Einstieg hatten Sonja, Petra, Diana, Thomas und Franz am Keyboard das Publikum auf ihrer Seite: Auf jedem Stuhl lag ein kleines Gummi-Hirn. „Vielleicht hat ja jemand sein Hirn vergessen“, witzelten die Darsteller. Und noch besser: Wer eine Szene besonders gelungen fand, durfte sein Hirn kurzerhand in Richtung Bühne werfen – eine originelle Form des Applauses, die sofort für Heiterkeit sorgte.

Mit Tempo und Spontaneität wirbelten die Schauspielerinnen und Schauspieler von Lafalott über die Bühne. Sie griffen Zurufe aus dem Publikum auf, machten daraus kleine Szenen voller Witz und Überraschung – mal nachdenklich, mal herrlich absurd. Lokale Themen spielten dabei ebenso eine Rolle, wie die großen Fragen des Zusammenlebens. Besonders viel Gelächter brandete auf, als sie Bürgermeister Florian Mayer ins Visier nahmen: einmal als „charismatischer Poser für Facebook“, ein anderes Mal als „allmächtiger Herrscher über sein Volk“.

Das Publikum tobte vor Vergnügen – und Mayer bewies Humor, indem er lachend mitspielte. In einer Szene mit dem Titel „Aus dem Meringer Rathaus“ bekam er sogar eine besondere Rolle: Mit einem Fahrradlenker in der Hand sollte er klingeln, wenn eine Darstellung tatsächlich so im Rathaus ablief, oder hupen, wenn es reiner Nonsens war. Das Thema: die allgegenwärtige Vollsperrung.

Kaum hatte die Szene begonnen, flogen die Hirne im Sekundentakt. Mal wurde der Bürgermeister zum unermüdlichen Herrscher, mal verwandelte sich das Rathaus in eine chaotische Baustelle. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus – und die Improtruppe bewies damit endgültig, dass Demokratie auch mit Leichtigkeit und Humor erlebt werden kann