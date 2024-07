Wohnmobil kracht in Leitplanke: Vier Verletzte nach Unfall auf A8

Vier Verletzte und ein langer Stau – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der A8 bei Odelzhausen ereignet hat. Nach Informationen der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck war ein Wohnmobil auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 66-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab, das Wohnmobil krachte in eine Leitplanke. Der Fahrer, seine 51-jährige Partnerin und die zwölf und zehn Jahre alten Kinder, die sich im Wohnmobil befanden, wurden verletzt. Das jüngste Kind musste mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Uniklinikum München gebracht werden, die restlichen Insassen wurden leicht verletzt und kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen wurden nach dem Unfall gesperrt, wodurch sich ein langer Stau bildete. Um etwa 18.30 Uhr konnten die Spuren wieder freigegeben werden. Allerdings konnte die Bergung des Wohnmobils erst gegen 22 Uhr abgeschlossen werden – die Polizei hatte sich entschieden, zunächst den Stau abfließen zu lassen, bevor die Bergung des Fahrzeugs begann.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren aus Adelzhausen, Odelzhausen und Wiedenzhausen. Das Wohnmobil ist laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden, die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.