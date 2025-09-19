Das ist am langen Tag der Demokratie in Friedberg geboten

Seit 2012 – die erste Veranstaltung war tatsächlich sogar in Augsburg – gibt es die „Lange Nacht der Demokratie“ mit zahlreichen Veranstaltungen in den Kommunen. In Friedberg haben in diesem Jahr die Volkshochschule des Landkreises Aichach-Friedberg und das Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt ein Programm mit Pubquiz, Demokratie-Escape-Spiel, Stadtrallye und Basketballturnier organisiert und das Motto kurzum umgedeutet in „Langer Tag der Demokratie“. Das genau ist am Donnerstag, 2. Oktober, geplant.

Escape Room und Stadtrallye zum Thema Demokratie in Friedberg

An der Vinzenz-Pallotti-Schule (Aichacher Straße 16b) werden zwischen 13.30 und 16 Uhr werden internationale Speisen im Pausenverkaufsraum angeboten. Zudem findet ein Basketballturnier unter dem Motto Fair Play in der Turnhalle statt. In der Aula können die Ausstellungen „Demokratie in Bildern“ und „Ländersteckbriefe“ besichtigt werden.

Im Jugendzentrum (Aichacher Straße 5a) gibt es ab 16.30 Uhr einen Tag der Offenen Tür mit Getränken und internationalem Essen. Die Evangelische Jugend bietet zudem einen besonderen Escape Room im Keller des Juzes an. „Rettet die Demokratie“. Zudem gibt es zahlreiche Mitmachstationen, unter anderem zum Jugendparalament. An der FOS/BOS startet um 14 Uhr eine Stadtrallye für Jugendliche ab 15 Jahren zum Thema Demokratie. Anmeldungen und Infos gibt es unter info@fosbosfriedberg.de.

Im Wittelsbacher Schloss (Schloßstraße 21) gibt dann abends ein großes Programm. Um 18.30 Uhr spielt die Jugendkapelle, um 19 Uhr führen Tanja Grossmann und Jürgen Otto Kästner-Chansons auf. Um 20 Uhr gibt es dann ein Pubquiz. Anschließend spielt die Coverband „Under Pressure“. Für die Verpflegung im Schloss sorgt der Rotary Club.

Lange Nacht der Demokratie in Friedberg: Das ist geboten

Die „Lange Nacht der Demokratie“ in Friedberg wird unterstützt durch die Schirmherrschaft des Landrats Klaus Metzger und die Stadt Friedberg. Zudem wird sie gefördert vom Bundesfamilienministerium und das Bundesprogramm „Demokratie leben“. (AZ)