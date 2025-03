Nur eine Operation kann das Leben der ausgesetzten Katze Silva retten

Als Birgit und Hardy Zielauf in der Silvesternacht die kleine, dunkelgraue Katze entdeckten, die total verschreckt auf ihrem Grundstück in Kissing nach einem Versteck suchte, ahnten sie noch nicht, was auf sie zukommt. Erst am 5. Januar zeigt sich das Kätzchen wieder. „Wir sahen sofort, dem Tier muss geholfen werden“, sagt Birgit Zielauf. Die Kleine war bis auf die Knochen abgemagert und in einem erbämlichen Zustand. „Es gelang uns, sie ins Haus zu bekommen, zu versorgen und ihr in einem Zimmer erst mal die nötige Ruhe zu geben.“ Hardy und Birgit Zielauf sind im Tierschutz seit vielen Jahren engagiert. Birgit Zielauf ist seit 2014 Mitglied und Schatzmeisterin im Verein „weil Tiere lieber leben“ , der einen Gnadenhof im Vorderharz betreibt.

