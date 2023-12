Jetzt mitmachen: Wir suchen das Sport-Foto des Jahres 2023

Das Sportjahr in Aichach-Friedberg hatte einiges zu bieten. Wir suchen das Sportfoto 2023. Schicken Sie uns ihren persönlichen Sport-Moment. So können Sie mitmachen.

Auch im Amateurbereich knipsen begeisterte Fans und die Sportlerinnen und Sportler selbst ein Foto nach dem anderen. Die WhatsApp-Gruppen zwischen Pöttmes und Merching sind voll mit tollen Aufnahmen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Sie haben auch schon ein solches Foto gemacht? Dann machen Sie mit bei unserem Sportfoto-Voting.

Wir suchen das Sportfoto des Jahres. Schicken Sie uns Ihre Aufnahme! Egal, ob vom Wettkampf, von der Mannschaftsfeier in der Umkleidekabine, ob Selfie beim Training, von begeisterten Fans oder Ihre ganz persönliche Erinnerung an ein Sport-Event: Wir sind gespannt, welchen besonderen Momente Sie im vergangenen Jahr festgehalten haben. Wichtigstes Kriterium ist, dass das Bild einen Bezug zum Lokalsport in unserer Region hat. Anschließend können die Leserinnen und Leser auf unserer Internetseite für ihren Favoriten abstimmen. (AZ)

So funktioniert die Wahl zum Sportfoto 2023 im Landkreis Aichach-Friedberg