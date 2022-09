Infos zur Meringer Lichterwelt: Programm und Termine

Ende September findet in Mering das Lichterfest 2022 statt. Hier finden Sie das Programm und die Termine sowie alle Infos zu den Festtagen in Mering.

Mering wurde am 14. November 1021 erstmals im Rahmen einer Landschenkung urkundlich erwähnt, was 1000 Jahre später im Jahr 2021 eigentlich mit einem Festabend gefeiert werden sollte. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Fest im vergangenen Jahr jedoch nicht stattfinden, weshalb die Festlichkeiten in diesem Jahr mit der Meringer Lichterwelt nachgeholt werden. An vier Tagen wird Besucherinnen und Besuchern ein umfangreiches Programm mit Live-Musik, Theater und Feuerwerk geboten.

Wann findet das Lichterfest Mering 2022 statt? Wie läuft das Fest ab und wie sieht das geplante Programm aus? An welchen Terminen kann man die Meringer Lichterwelt besuchen? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem alle Infos zu den Festtagen in Mering für Sie.

Lichterfest in Mering 2022: Wann ist der Termin?

Die Meringer Lichterwelt können Sie vom 29. September 2022 bis zum 2. Oktober 2022 besuchen. Das Programm beginnt unter der Woche um 18 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr am Vormittag. Die Festwochen in Mering haben bereits am 13. Mai 2022 begonnen und dauern bis zum 14. November an. Unter dem Motto "1000 Jahre Mering – bewegte Geschichte zwischen Augsburg und München – 1021 bis 2021" kann man im September und November in Mering verschiedene Veranstaltungen besuchen und am 13. November wird außerdem die Sonderausstellung zum 1000-jährigen Jubiläum Merings im Heimatmuseum eröffnet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Programm für das Lichterfest in Mering 2022

Donnerstag, 29. September 2022

18.00 bis 18.15 Uhr: Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister am Badanger

18.00 bis 19.00 Uhr: Spielmannszug VSK Mering auf dem Marktplatz

auf dem 18.10 bis 18.40 Uhr: Tanzgruppe TVM am Badanger

am 18.45 bis 19.30 Uhr: TAM-kobá (Percussion) am Badanger

18.00 bis 21.00 Uhr: Fahrrad-Rikscha Bürgernetz auf dem Marktplatz

18.15 bis 18.45 Uhr: Kindertanzgruppe TVM im Schlosswirt

im Schlosswirt 19.30 bis 20.00 Uhr: Lumina Moringa (Feuershow) auf dem Marktplatz

20.00 bis 22.30 Uhr: Last Contact – Cool Jazz im Schlosswirt

20.00 bis 21.00 Uhr: Vortrag Bayrischer Hiasl in der Bücherei

20.00 bis 22.30 Uhr: Högl Buam (Blasmusik) auf dem Marktplatz

20.30 bis 22.30 Uhr: Kolpingkapelle Großes Blasorchester am Badanger

Freitag, 30. September 2022

18.00 bis 18.30 Uhr: Die Vokalisten (A-Cappella-Vokalensemble) auf dem Marktplatz

18.00 bis 19.00 Uhr: Musikinstitut Kiendl-App am Badanger

18.00 bis 19.00 Uhr: Bajuwa(h)rheiten in der Bücherei

18.45 bis 19.30 Uhr: Pica-Pau (Drumshow) in der Münchener Straße

18.00 bis 21.00 Uhr: Fahrrad-Rikscha Bürgernetz auf dem Marktplatz

19.30 bis 20.00 Uhr: Gospelchor Enjoy auf dem Marktplatz

20.00 bis 20.30 Uhr: Lumina Moringa (Feuershow) auf dem Marktplatz

20.00 bis 22.30 Uhr: Up2Date Bigband am Badanger

20.00 bis 22.30 Uhr: Phönix – Rock 'n' Roll im Schlosswirt

21.00 bis 22.30 Uhr: Brasseroni (Scharfe Blasmusik) auf dem Marktplatz

Samstag, 01. Oktober 2022

Lesen Sie dazu auch

16.00 bis 16.30 Uhr: Neues Theater im Schlosswirt

16.00 bis 22.00 Uhr: Airbrush-Leuchtkunst in der Augsburger Straße

16.00 bis 17.00 Uhr: Kolpingkapelle Jugendorchester am Badanger

Jugendorchester am 16.30 bis 17.30 Uhr: Punawai Ke Aloha (Hawaiianischer Tanz) auf dem Marktplatz

16.30 bis 17.30 Uhr: Große Dichter für kleine Leute (Balladen) in der Bücherei

17.00 bis 17.45 Uhr: Baarer Alphornbläser im Schlosswirt

18.00 bis 19.15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst am Badanger

18.00 bis 21.00 Uhr: Fahrrad-Rikscha Bürgernetz auf dem Marktplatz

19.15 bis 20.00 Uhr: TAM-kobá (Percussion) in der Münchener Straße

19.30 bis 20.30 Uhr: Theaterstück mit Marionetten in der Bücherei

20.00 bis 22.30 Uhr: Musikverein Schmiechen auf dem Marktplatz

auf dem 20.00 bis 22.30 Uhr: Speakers’ Corner mit Jürgen Schwilski im Schlosswirt

20.30 bis 22.30 Uhr: Orchester der Musikfreunde am Badanger

ab 22.30 Uhr: Jubiläumsfeuerwerk am Badanger

Sonntag, 02. Oktober 2022

10.00 bis 13.00 Uhr: Kolpingkapelle auf dem Marktplatz

auf dem 10.00 bis 13.15 Uhr: 25. Meringer Marktlauf am Badanger

11.00 bis 12.15 Uhr: Pica-Pau (Drumshow) im St. Agnes

11.00 bis 13.30 Uhr: YA Band (Pop, Rock, Funk und Alpenrock) im Schlosswirt

13.15 bis 14.00 Uhr: Showtanzgruppe am Badanger

14.00 bis 14.30 Uhr: Liederkranz auf dem Marktplatz

15.00 bis 15.30 Uhr: Neues Theater im Schlosswirt

18.00 bis 19.30 Uhr: Sonnige Songs und himmlische Klänge im Schlosswirt

15.30 bis 19.00 Uhr: Lechwerkmusikanten auf dem Marktplatz

16.30 bis 17.00 Uhr: Liederkranz (Klassik, Volkslieder, Musicals etc.) im Schlosswirt

20.00 bis 22.00 Uhr: Wake me up! AVICII am Badanger

(AZ)