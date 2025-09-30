Der Verkauf des Lions-Adventskalenders startet

Inzwischen ist es Tradition in Friedberg und Umgebung: der Adventskalender des Lions Clubs, der in diesem Jahr wieder ein besonderes Schmuckstück ist. Anton Oberfrank ruft dafür das ehemalige Münchner Tor in Erinnerung. Zudem gibt es die Chance auf einen von knapp 650 Gewinnen im Gesamtwert von 28.000 Euro hinter den 24 Türchen. Möglich machen das insgesamt 140 Spender.
Lions-Adventskalender in Friedberg: Zahlreiche Gewinne stecken hinter den 24 Türchen
Die Gewinne reichen von einem iPad von der Sparkasse, einer Bohrmaschine der Firma Kniess, Restaurantgutscheinen, VIP-Karten für die Panther-Spiele, Training im Sanamed Eurasburg bis zur Tagesmiete eines Reisebusses der Firma Demmelmair. Ab sofort kann der Kalender für sieben Euro erworben werden.
Dabei geht es vor allem um den guten Zweck. Denn seit jeher geht der Reingewinn an soziale, kulturelle oder Bildungseinrichtungen. Seit Beginn der Kalenderaktion gingen mehr als 250.000 Euro an die Sozialstation, das Kinderheim, die Vinzenz-Palotti-Schule und weitere Einrichtungen. Damit diese Unterstützung auch weiterhin möglich ist, hoffen die Organisatoren um Helmut Börner und Hannes Kölnsperger wie in allen Jahren zuvor den Ausverkauf sämtlicher 5200 Exemplare vermelden zu können.
Hier kann man einen Adventskalender des Lions Clubs Friedberg kaufen
Die Lionsfreunde verkaufen den Adventskalender an den drei Samstagen im Oktober (11., 18. und 25.) vor der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Exemplar auf dem Martinimarkt am 9. November zu kaufen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Verkaufsstellen:
- Altstadt-Café Weißgerber, Friedberg
- VR-Bank Augsburg -Ostallgäu, Geschäftsstelle Friedberg
- Friedberger Eisenhandlung Christian Kniess, Friedberg
- Hofladen Wolf, Wulfertshausen
- Kratzer-Brot, Ried
- Optik Sautter, Friedberg
- Rosen Apotheke, Friedberg
- Rothenberg Apotheke, Friedberg
- Schneider Heim und Handwerk, Kissing
- Schreibwaren Gerblinger, Friedberg
- Stadtsparkasse Augsburg, Geschäftsstelle Friedberg-Mitte (ehemalige Hauptstelle der Stadtsparkasse Friedberg)
- Vitalis, Physiotherapie Dasing
- Ziegenaus Bennomühle, Friedberg
- Zweiradspezialist Pfundmeir, Friedberg (AZ)
