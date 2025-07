Habe die Ehre! Der Einzug der Friedberger Zeit im Livestream

Endlich ist es wieder so weit: Die Friedberger Zeit beginnt. Am Freitag, 4. Juli, startet um 18 Uhr der Einzug am Landkreisstadion und läuft über die Herrgottsruhstraße zur Münchner Straße. Dort kehrt er bereits an der Wiffertshauser Straße um, um dann zum Marienplatz zu führen, wo gegen 19 Uhr das Altstadtfest feierlich von Bürgermeister Roland Eichmann eröffnet wird. Für diejenigen, die nicht selbst vor Ort sein können, streamen wir den Einzug live vom Rathaus aus.

Live-Stream zum Einzug der Friedberger Zeit

Die Übertragung startet gegen 18.15 Uhr.

Das Altstadtfest 2025 in Friedberg im Live-Blog