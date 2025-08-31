Lkw bricht in Ried in die Straße ein: Fahrer verhindert Schlimmeres

Zeugen berichten von einem lauten Krauch – und plötzlich klaffte mitten auf der Straße in Baindlkirch ein großes Loch. So erzählt es Franz Guha, Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch. Am Samstagvormittag brach im Rieder Ortsteil ein Lkw in die Straße im Bereich Gartenstraße/Ackerstraße ein. Guha vermutet, dass die Straße unterspült wurde.

Wie der Kommandant erzählt, merkte der Lkw-Fahrer, dass die Straßendecke nachgibt. Er reagierte schnell und legte sofort den Rückwärtsgang ein. So wurde vermutlich Schlimmeres verhindert. Wäre der Lkw im Loch stecken geblieben, wäre er vermutlich nicht ohne Weiteres wieder rausgekommen, vermutet Guha. Das Fahrzeug wurde dabei nicht beschädigt.

Loch in der Straße: Gartenstraße in Baindlkirch abgesperrt

Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, die den Bereich von etwa zehn Mal 15 Meter gegen 10.30 Uhr absperrte. „Man kann an dem Bereich nicht vorbeifahren, aber man kann ihn umfahren“, erklärte Guha. Das Loch in der Straße ist etwa ein mal ein Meter groß und ungefähr einen halben Meter tief. So etwas habe er auch noch nicht erlebt, sagte der Kommandant.

Dass Wasser nach einem Wasserrohrbruch auf die Straße sprudle, erlebe er zwar immer wieder mal. In diesem Fall habe das Wasser die Straße allerdings vermutlich unterspült. Was genau die Ursache für das Loch in der Straße ist, ist noch unklar. Das wird sich der Bauhof der Gemeinde in den nächsten Tagen anschauen.