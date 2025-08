Dilemma um Grundschule in Kissing: Das denken unsere Leser

55 Millionen Euro hätte der Schulneubau in Kissing nach den ursprünglichen Plänen gekostet. Jetzt steht eine abgespeckte Variante zur Diskussion, die immerhin auch noch rund 36 Millionen Euro kosten würde. Dagegen steht eine umfassende Generalsanierung mit einem Erweiterungsbau für insgesamt rund 33 Millionen Euro. Mit einem äußerst knappen Votum von 12:11 Stimmen entschied der Gemeinderat, eine Sparvariante des Neubaus weiter zu untersuchen. Dazu erreichten uns zahlreiche Leserbriefe, die das Festhalten am Neubau bzw. die Finanzierung des Vorhabens überwiegend kritisch sehen.

Luxus-Grundschule wäre unverantwortlich

Wenn jetzt, nach Jahren der Planung, eine Lösung mit 17 Millionen Euro, also 35 Prozent, geringeren Kosten vorgeschlagen wird, sind alle bisherigen Planungen Makulatur und damit horrende Planungskosten vergeudet worden. Wenn gemäß Abstimmungsergebnis nur noch die Bürgermeisterfraktion pflichtgemäß den Neubau befürwortet, damit Vertrauen in Kompetenz der Verwaltung und Sorgfalt des Bürgermeisters erheblich beschädigt ist, ist das „Weiterso“ unverantwortlich. Auch deshalb, weil alternative Lösung machbar.

Nach „Unser Profil“ der Grundschule sind derzeit 505 Grundschüler in 23 Klassen, das ist, mit 22 Kinder pro Klasse, durchschnittliche Klassenstärke in Bayern. Damit im Interimszustand, bei zulässig 25 Kindern pro Klasse, Reserve für 69 Kinder vorhanden. Warum dann der zweite Interimsbau? Dieser wäre legitim, wenn das weitere Festhalten am Projekt „Luxus-Grundschule“ entfällt.

Beide Interimsbauten mit je sechs Klassenzimmern bieten, bei 22 Kindern pro Klasse, Platz für 264 Kinder und somit für 52 Prozent aller Schüler. Für die restlichen 48 Prozent der Schüler und notwendige Nebenräume ist die bestehende Grundschule, „in letzten Jahren technisch und optisch weitgehend auf neuesten Stand gebracht“, so aktuell unter Gemeinde Kissing zu lesen, weiterhin bestens geeignet. Die Kombination der Interimsbauten erfüllt bei einem Bruchteil der Kosten alle Anforderungen an eine moderne Grundschule und bewahrt zusätzlich den attraktiven Erlebnispausenhof vor der Vernichtung. (Karl Kirstein)

Neverending Story Schulhausneubau

In der Gemeinderatssitzung konnten die Zuhörer bei den Ratsmitgliedern eine geballte Mischung aus Ratlosigkeit, Verzweiflung, Unmut auf der einen Seite und steter Beharrlichkeit auf der anderen Seite feststellen. Beim Zuhörer kam Verwunderung auf, als jetzt, nach fast 5-jähriger kostenträchtiger Planung erstmals eine Bestandserhebung des Zustandes des alten Schulgebäudes vorgelegt wurde.

Man fragt sich: Hätte das nicht am Anfang der Überlegungen stehen müssen? Genauso wie am Anfang ein Blick in den Geldbeutel der Gemeinde gezeigt hätte, dass ein Neubau in diesem Ausmaß wohl eher in den Bereich Wunschkonzert gehört als in den der verantwortungsvollen Notwendigkeiten.

Der aufmerksame Bürger weiß zudem, dass vor 2020 bereits ein Plan zur moderaten und bezahlbaren Erweiterung der Schule in der Schublade lag. Die Schulkinder von heute könnten bereits in diesen Räumen lernen und in der Pause in dem großen Erlebnispausenhof herumtollen. Man hört erstaunt und entsetzt, dass dieser jetzt plötzlich auch in Gefahr ist, kleiner und weniger attraktiv gestaltet zu werden. Man fragt sich allerdings auch, was im Fall eines Neubaus mit dem bestehenden Schulgebäude passiert. Wird es abgerissen? Die umfassende Sanierung wurde erst vor ca. zehn Jahren fertiggestellt.

Wie richtig im Kommentar zu lesen war, muss nun eine tragfähige Entscheidung getroffen werden, der ein verantwortungsvolles Finanzierungskonzept zugrunde liegt. Keine leichte Aufgabe, in die man sich hier hineinmanövriert hat. (Ruth Kehl)

Das Schreckgespenst Generalsanierung

In der Diskussion um die Zukunft der Grundschule Kissing wird der Eindruck erweckt, ein kompletter Neubau sei die wirtschaftlichste Lösung. Dabei lohnt sich ein genauer Blick: Der „abgespeckte“ Neubau liegt bei 36 Millionen Euro – die nun vorgestellte Sanierungsvariante soll 33 Millionen kosten.

Das Schreckgespenst geht um - trotz einer energetisch sanierten Grundschule soll die Sanierung fast genauso teuer sein wie der geplante Neubau? Der Platzbedarf ist durch den noch in diesem Jahr bezugsfertigen zweiten Interimsbau sichergestellt. Ein sicherer Betrieb der Schule ist auch in Hinsicht des Brandschutzes gegeben. Werden hier Maßnahmen eingerechnet, die nicht zwingend notwendig sind? Ein modernes Lernkonzept wie die „Lernlandschaften“ beim geplanten Neubau sind gut, bei der aktuellen Haushaltslage muss sich der Gemeinderat fragen, ob die Kosten dieses Konzept mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinde vereinbar sind.

Besorgniserregender ist, dass es in den letzten Jahren offensichtlich an den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen im Bestand gefehlt hat. Das hat die Präsentation im Gemeinderat offengelegt.

Liebe Gemeinderatsmitglieder, lenken Sie den Fokus auf realistische Sanierungs- und Werterhaltungsmaßnahmen – nicht nur an unseren Schulen, sondern auch bei unserer gesamten kommunalen Infrastruktur. Es gibt ausreichend Studien, die belegen: Ein kontinuierlicher, verantwortungsvoller Unterhalt spart auf lange Sicht erhebliche Kosten – und sichert die finanzielle Zukunft unserer Gemeinde. (Monika Gebhard)

Zeit für eine Lösung

Seit 2018 ist bekannt, dass an der Grundschule Kissing massiver Platzmangel herrscht. Sieben Jahre später gibt es immer noch keinen klaren Plan zur Lösung des Problems. Aus meiner Sicht muss eine Lösung vier Punkte erfüllen:

Genug Platz: Wie viel Raum genau gebraucht wird, scheint unklar. Zwar rechnen Prognosen mit einem Schüler-Höchststand in den nächsten Jahren, doch in den Kitas sind aktuell wieder Plätze frei. Da Grund- und Mittelschule baulich verbunden sind, muss auch deren Entwicklung – inklusive der aus Mering und Ried kommenden Schüler – mitgedacht werden. Sicher ist: Der aktuelle Platz reicht nicht. Die Räume sind überfüllt und durch Hochwasserschäden sind die Keller nicht mehr nutzbar.

Baurechtliche Standards: Das Schulgebäude hat klare Mängel – etwa bei Barrierefreiheit und Brandschutz. Diese müssen behoben werden, wenn das Gebäude weiter genutzt werden soll.

Bezahlbarkeit: Kissing hat, wie viele Gemeinden, begrenzte Mittel. Ein kompletter Neubau wäre kurzfristig teuer, eine Sanierung lässt sich über längere Zeit verteilen.

Tempo: Nach sieben Jahren Diskussion darf keine weitere Zeit verloren gehen.

Im Gemeinderat steht die Entscheidung offenbar zwischen Neubau oder Sanierung. Doch die genannten Punkte zeigen: Beides wird nötig sein. Mehr Platz geht nur mit Neubau – wie man an den aktuellen Containern sieht. Und soll das alte Gebäude weiter genutzt werden, muss es saniert werden. Kissing braucht also eine Kombination aus Neubau und Sanierung, die Platz schafft, Standards einhält und finanziell tragbar ist. (Marcus Kaiser)