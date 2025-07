Es wird „Märchenhaft modern“ bei der Musical-Uraufführung am Gymnasium Mering

Märchenhaft modern – der Titel des Musicals ist Programm. Denn nicht nur die Handlung von vier Prinzessinnen, die sich in der modernen Welt einem Abenteuer stellen, auch die technische Umsetzung entsprach am Donnerstagabend bei der Uraufführung auf keinen Fall dem einer Schulaufführung. Licht, Musik, Tanz und Ton, alles war perfekt abgestimmt. Das Technikteam überraschte das Publikum mit Spezialeffekten, die gut und gerne auch in einem professionellen Theater zu sehen sind.

Icon Galerie 23 Bilder Märchenhaft modern lautet der Titel der diesjährigen Musicalinszenierung am Gymnasium Mering und das Publikum war von der Premiere begeistert.

Fulminante musikalische Umsetzung

Schneewittchen (Viktoria Bader/Freya Ebrecht), Arielle (Laura Warner/Nelli Steinl), Cinderella (Marleen Schlarb/Emilia Ring) und Rapunzel (Lucia Singer/Eva Thasler) langweilen sich im höfischen Alltag. Doch damit ist jetzt Schluss, die Prinzessinnen wollen mehr. Sie wollen raus aus dem Märchenbuch und rein ins Abenteuer. Ein Gesangswettbewerb in der realen Welt ist da genau das Richtige. Die Prinzen Fabian (Nils Steinbrecher/Tim Maresch), Flynn (Sophia Wehle/Julian Kreiner), Edward (Korbinian Kinzl/Martin Schreiner) und Eric (Konstantin Kreft/Renas Yilmaz) finden das zwar zunächst nicht so toll, doch sie lieben ihre Prinzessinen zu sehr, um ihnen im Weg zu stehen. Als sie durch die magische Pforte treten, perfekt inszeniert vom Technikteam, geraten sie in eine Welt, die alles andere als einfach für sie ist. Smartphones, Selfies und vier Gen-Z-Boys, die sich für die Größten halten, sind eine Herausforderung. Doch die Reise hat noch mehr Herausforderungen für sie bereit, denn schließlich gilt es, den Musikwettbewerb zu gewinnen. Ob ihnen das gelingt? Lilith Weizenegger, die das Stück geschrieben hatte, lud am Donnerstagabend das Publikum ein, in die märchenhafte moderne Geschichte einzutauchen.

Fulminant ist der Einstieg in das Musical auch musikalisch. Mit „It‘s Raining Men“ von den Wheater Girls wagen sich die Sängerinnen und Sänger an ein herausforderndes Stück. Das Orchester, unter der Leitung von Musiklehrer Pasquale Baratta, trägt mit Beat und abgestimmtem Bläsersatz, sodass die Sängerinnen und Sänger die erste Herausforderung gut überwinden. Stimmungsvoll wird es mit Rhinnas Hit Stay. Denn nicht nur der Gesang zieht das Publikum in seinen Bann, auch der Contemporary, getanzt von Lilian Beier, Marla von Benckendorff, Lilly Eppinger und Julia Rohrmann, berührt die Zuschauerinnen und Zuschauer. Klassiker wie „I‘m so Excited“, „Feeling Good“ und „The Rose“ wechseln sich ab Rapeinlagen zu „Mädchen gegen Jungs“ aus Bibi und Tina oder „Fireball“ von Pitbull. Mitreißend war auch Conga von Gloria Estefan, da fiel es dem Publikum sichtlich schwer, nicht gleich selbst mitzutanzen.

Seit über zehn Jahren gibt es ein Musical am Meringer Gymnasium

Die jährliche Musicalaufführung gehört am Gymnasium Mering seit über zehn Jahren zu den Höhepunkten des Schuljahres. Organisiert und betreut wird das Musical vom Projektseminar. Bei der Inszenierung wird nicht auf bereits bestehende Vorlagen zurückgegriffen, sondern Text, Drehbuch und Musikauswahl von den Schülerinnen und Schülern (Lilian Beier, Lilly Eppinger, Verena Fleischmann, Elina Fuchs, Lea Genn, Leonie Kefer, Mariella Kühlewein, Amelie Mayr, Julia Rohrmann, Johanna Sandner, Stefanie Schubauer, Marla von Benckendorff, Ami Weiser, Lilith Weizenegger) erarbeitet. Sponsoren müssen gefunden, die Probewoche organisiert und die Proben während des Schuljahres abgestimmt werden. Auch Plakat- und Programmheftgestaltung sowie das Catering der Gäste gehören zu den Aufgaben des Projektseminars, das von Musiklehrer Pasquale Baratta betreut wird. Wesentlicher Bestandteil ist die Big Band, die mit ihrem Sound das Stück trägt. Bläser und Rhythmusgruppe sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Sängerinnen und Sänger werden von Musiklehrer Christian Eberl betreut und meistern ebenfalls die nicht herausfordernden Passagen. „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schülerinnen und Schüler, die hier ganz Großartiges leisten“, sagt Schulleiter Josef Maisch im Gespräch mit unserer Redaktion.

Info: Weitere Aufführungen sind am Freitag, 25. Juli, Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Mering. Einlass bereits ab 18.30 Uhr.