Feldkreuz in Mammendorf mit der Axt malträtiert

Die Polzei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise, wer beobachtet hat, wie das Feldkreuz beschädigt wurde.

Vermutlich aus Langeweile beschädigte ein oder mehrere bisher Unbekannte einen Baum an einem Feldkreuz in Mammendorf. Das mit zwei Birken eingesäumte Feldkreuz steht in der Nähe der Straße Am Haldenberg. Die Birke wurde durch mehrere Schläge, vermutlich mit einer Axt, malträtiert. Zudem wurde eine Grablampe beschädigt. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Rufnummer 08141/6120 zu melden. (AZ)