Mann lässt Hose herunter: 15-jähriges Mädchen flieht vor Exhibitionist

Ein Mann entblößt sich in Mammendorf vor einer Jugendlichen. Als Passanten vorbeikommen, zieht er seine Hose zwar hoch - doch damit ist die Tat nicht beendet.

Ein Exhibitionist hat in Mammendorf (Kreis Fürstenfeldbruck) eine 15-Jährige belästigt. Das Mädchen war laut Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr vom Bahnhof Mammendorf die Straße „Neue Heimat“ in Richtung Ganghoferstraße unterwegs, als der bislang unbekannte Mann sich vor ihr entblößte. Dabei zog er seine Hose ein Stück herunter und fasste sich ans Geschlechtsteil.

Exhibitionist belästigt 15-Jährige in Mammendorf

Als zwei Passanten vorbeiliefen, zog er seine Hose zwar wieder hoch. Doch nach einigen Metern wiederholte er seine Handlung. Zudem soll er der 15-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck laut Polizei an den Arm gefasst haben. Das Mädchen lief daraufhin davon.

Der Mann wird als 1,70 Meter groß mit blonden oder hellbraunen Haaren beschrieben. Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und ein weißes T-Shirt, kurze weiße Jeans sowie einen braun-schwarzen Gürtel und eine Sonnenbrille getragen haben. Die Polizei Fürstenfeldbruck bittet unter der Telefonnummer 08141/6120 um Hinweise. (AZ)