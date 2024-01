Streit unter Schülern: Schusswaffe war eine Faschingspistole

Zwei Jugendliche wurden am Freitag nach Schulschluss in Mammendorf nach einem Streit von einem Mitschüler mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht.

Der Streit unter den Jugendlichen löste einen größeren Polizeieinsatz aus, bei dem mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck und des Einsatzzuges aus Fürstenfeldbruck eingesetzt waren. Der jugendliche Tatverdächtige konnte etwa eine Stunde später in Hattenhofen in Gewahrsam genommen werden. Die Schusswaffe führte er nicht mehr mit. Er gab an, dass er diese an einen weitere Mitschüler zurückgab, von dem er sie ursprünglich auch bekommen hatte.

Im Anschluss konnte die Schusswaffe bei diesem Jugendlichen in Mittelstetten gefunden werden. Es stellte sich heraus, dass die Waffe eine Faschingspistole war, die täuschend echt aussah. Der tatverdächtige Jugendliche muss mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes nach dem Waffengesetz rechnen. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Der Mitschüler, welcher die Waffe ursprünglich mitgeführt hatte, erhält ebenso eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. (AZ)