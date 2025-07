Dieb will Opferstock in Herrgottruh aufbrechen

Am Freitag gegen 12.50 Uhr wurde in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg eine männliche Person beobachtet, die sich an einem Opferstock zu schaffen machte. Als der Mann angesprochen wurde, flüchtete er zunächst. Die verständigten Polizeistreifen der Polizeiinspektion Friedberg nahmen den verdächtigen Mann in der Nähe der Kirche vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten speziell präpariertes Werkzeug bei dem Verdächtigen. Der Mann wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt. (AZ)

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Opferstock Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis