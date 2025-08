Maria und Josef Bachmeir feiern diamantene Hochzeit

Die Küchenuhr tickt. Gleichmäßig, fast beruhigend. Es ist diese leise Begleitung des Alltags, die Maria und Josef Bachmeir vertraut ist – so wie sie es einander sind. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Eine Zeit, in der sich die Welt verändert hat, in der ihre Kinder und auch Enkel groß geworden sind und in der ihre Liebe beständig geblieben ist. Der 87-jährige Josef und die 85-jährige Maria lieben ihr ruhiges Dasein auf dem Bachmeir-Hof in Baiersberg, den sie im Jahr 1999 ihrem Sohn Wolfgang übergeben haben.

Christine Hornischer

86415 Mering

Ehepaar