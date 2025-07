Wettbewerb für das neue Meringer Rathaus wird vorbereitet

Schon seit den 1990er Jahren wird über ein neues Rathaus diskutiert und es gab viele Pläne. Armin Neumeir von der Bauverwaltung teilte eine Aufstellung aus, begonnen von den Planungen, das Rathaus im ehemaligen Kaufhaus Mayer zu realisieren oder die mit der katholischen Kirche erstellte „Vision 2025“. Nach langen, hitzigen Diskussionen fasste das Gremium schließlich um 22.29 Uhr seinen Beschluss. Der nächste Schritt ist ein Bürgerdialog am 15. Juli um 18.30 Uhr. Zwei Bürger oder Bürgerinnen können am Preisgericht teilnehmen, haben allerdings kein Stimmrecht.

Ideen für das Kriegerdenkmal

„Es wurde viel Mühe und Geld investiert und wir haben heute die letzte Chance, noch in dieser Wahlperiode das Projekt auf die Schiene zu bringen“, informierte Bürgermeister Florian Mayer. Nach der Bürgerbeteiligung wird es eine finale Besprechung geben. Das Büro Hummel und Kraus stellte das nach den Wünschen des Marktgemeinderats erstellte Projekt vor, war aber noch offen für Vorschläge. Barbara Hummel erklärte, dass es einen Realisierungs- und einen Ideenteil gebe. Der Realisierungsteil sei der geplante Erweiterungsbau, der Ideenteil würde vom Planer konzeptionell mitgeliefert. Der Wettbewerb für den Ersatzbau für das alte Rathaus laufe über die Städtebauförderung. Die Planung soll auch die Freianlagen am Kirchplatz mit dem Kriegerdenkmal und das Benefiziatenhaus umfassen. Gerade zum Kriegerdenkmal konnte Mayer Neuigkeiten berichten: „Der Vorstand der Veteranen- und Soldatenkameradschaft sei grundsätzlich mit einer Überplanung des Gebietes und alternativen Vorschlägen einverstanden, das Denkmal solle lediglich im selben Umgriff und in ähnlicher Präsenz erhalten bleiben.“

Geplant sind für den europaweiten Wettbewerb 15 Teilnehmer, von denen ein Drittel vom Gremium gesetzt werden darf. Dies sind Architektenbüros und Landschaftsarchitekten, die sich in der Region Aichach-Friedberg befinden. Es ist ein Preisgericht nötig, das zusammensetzt aus stimmberechtigten Sachpreisrichtern, zu denen der Bürgermeister und pro Fraktion je ein Mitglied gehören werden. Außerdem braucht man ständig anwesende stellvertretende Sachpreisrichter für einen Ausfall während des eintägigen Preisgerichts, wobei die Zahl auf zwei festgelegt wurde. Meldetermin durch die Fraktionen ist der 16. Juli. Zum Preisgericht gehören zudem sechs stimmberechtigte Fachpreisrichter, für die das Büro Hummel und Kraus eine große Vorauswahl getroffen hat. Es wurde von Mathias Stößlein (UWG) vorgeschlagen, Büros zu nehmen, die räumlich am nächsten sind. Zudem können zum Preisgericht auch zwei Bürger kommen, die z. B. beim Bürgerdialog ausgelost werden, aber nicht stimmberechtigt sind.

Streit um Parkplätze

Im Auslobungstext waren drei bis sechs öffentliche und zwei Behindertenparkplätze vorgesehen, außerdem verbleiben zwei weitere für Dienstfahrzeuge am Kirchplatz. Die vier Parkplätze für Apotheke und Arzt sind nicht Teil des Wettbewerbs, weil das Grundstück privat ist. Dieser Wegfall von Parkplätzen gab Anlass zu Diskussionen und dem Antrag auf eine Sitzungspause mit dem anschließenden Vorschlag von Georg Resch (CSU), die Stellplatzzahl auf 15 zu erhöhen. Barbara Hummel fühlte sich durch die Diskussion angegriffen, weil der Vorschlag der Stellplatzzahl vom Gremium selbst kam. Bürgermeister Mayer erinnerte daran, dass man sämtliche Inhalte bereits in drei Sitzungen und der Klausurtagung vorbesprochen habe und sie aufgrund der schriftlichen Rückmeldungen aus den Fraktionen so vorgenommen wurden. Petra von Thienen (Grüne) mahnte, dass das Gremium sich doch bereits auf den Realisierungsteil in der Klausur geeinigt habe und Martin Scherer (CSU) sagte: „Lasst uns weiterkommen, sonst wird das heute nichts mehr.“

10,6 Millionen Euro Baukosten für den erste Abschnitt

Die Preissumme beträgt 85.000 bis 100.000 Euro, wobei der erste Preis 34.000, der zweite Preis 26.000, der dritte 13.000 Euro erhält, für Anerkennungen sind 12.000 Euro vorgesehen. Die Prognose der Baukosten für den ersten Bauabschnitt ist entwurfsabhängig und wurde von Barbara Hummel bei einem mittleren Standard auf 10,6 Mio. Euro geschätzt. Für den Realisierungsteil gibt es ein Auftragsversprechen, für den Ideenteil nicht. Nun wird das EU-weite Bewerberverfahren vorbereitet, es folgt die Preisrichtervorbesprechung und der Beschluss des finalen Auslobungstextes. Zwei Monate dauert das Bewerbungsverfahren, bevor die Bekanntmachung im Oktober sei und im Dezember starte der Planungswettbewerb, für März 2026 ist eine Vorprüfung geplant, ab April 2026 tagt das Preisgericht. Mayer fragte an, ob es nicht statt eines Realisierungs- und Ideenteils nur den Realisierungsteil mit einem ersten und zweiten Bauabschnitt geben könnte. Er erhoffe sich dabei mehr Flexibilität bei den Planungen. Hierzu müsste jedoch Armin Neumeir in aller Kürze ein neues Raumprogramm erstellen. Er teilte mit, dass für das jetzige Raumprogramm eineinhalb Jahre nötig waren und eine Änderung in so kurzer Zeit nicht möglich sei. Somit wurde diese Idee wieder fallengelassen.

Mit 21:2 Stimmen beschloss das Gremium zuerst, dass die Planer darauf hingewiesen werden sollen, dass das Höhenniveau am Marktplatz angepasst werden kann. Mit 11:12 Stimmen wurde abgelehnt, den Realisierungsteil um die Flächen um das Rathaus zu erweitern. Mit 14:9 Stimmen fiel der Beschluss, die Zahl der Stellplätze auf 15 plus zwei statt drei bis sechs öffentliche und zwei Behindertenparkplätze festzulegen. Mit 7:16 Stimmen wurde ein Hinweis auf eine noch höhere Stellplatzzahl abgelehnt. Der Marktgemeinderat beschloss mit 20:3 Stimmen den Auslobungstext im Entwurf vom 5. Juni mit den beschlossenen Änderungen und beauftragte die Verwaltung, die weiteren Schritte zu veranlassen.